РСХБ отменил комиссию за снятие наличных с кредитных карт

Россельхозбанк запустил акцию по снятию наличных без комиссии для держателей карт РСХБ, выпущенных в рамках тарифных планов: «Карта хозяина», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», кредитных карт «Амурский тигр», «Росcельхозбанк – Роснефть», «Путевая карта», «Panasonic».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Специальные условия действуют в период с 24 июля по 29 августа 2019 г. включительно. Снять наличные без комиссии можно в банкоматах и пунктах выдачи наличных РСХБ, а также сторонних банках.