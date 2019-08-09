Новости

Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке на покупку жилого дома от 10%

9 августа 2019

Россельхозбанк снижает ипотечную ставку в рамках акции «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 10% годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет. 

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров, 14-17 августа
«Разработки есть, нужны инвестиции и выход на зарубежные рынки». Яна Шевченко о Байкальском международном форуме партнеров
Алексей Соболь: «Бизнесу нужны новые рынки и новые связи, свежие идеи и возможности заработать. Вот об этом и будем говорить»
Дмитрий Баймашев, Иркутский масложиркомбинат: «Экспортерам необходима не только финансовая поддержка проектов»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании