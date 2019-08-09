Иркутск на 108 месте из 200 в экологическом рейтинге городов России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень экологического благополучия, и составили рейтинг, в который вошли 200 крупных городов России.
В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем россияне оценили экологию в своих городах на 6,6 балла. Самые высокие оценки получили курортные города: Геленджик (8,8 балла), Ейск (8,7 балла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла). Наименьшие — Норильск (1,9 балла), а также небольшие города Кемеровской области: Киселевск (2,7 балла) и Белово (3,4 балла).
Иркутск в этом рейтинге на 108-м месте, со средним баллом 6,5.
Экологический рейтинг 200 городов России (по оценкам местных жителей)
|
Место в рейтинге 2019 г.
|
Баллы в 2018 году
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы в 2019 году
|
1
|
8,5
|
0,3
|
Геленджик
|
Краснодарский край
|
8,8
|
2
|
8,4
|
0,3
|
Майкоп
|
Адыгея
|
8,7
|
3
|
7,9
|
0,8
|
Ейск
|
Краснодарский край
|
8,7
|
4
|
7,5
|
1,1
|
Ессентуки
|
Ставропольский край
|
8,6
|
5
|
8,4
|
0,2
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
8,6
|
6
|
-
|
-
|
Евпатория
|
Крым
|
8,5
|
7
|
-
|
-
|
Гурьевск
|
Калининградская область
|
8,5
|
8
|
7,7
|
0,8
|
Всеволожск
|
Ленинградская область
|
8,5
|
9
|
7,9
|
0,1
|
Ставрополь
|
Ставропольский край
|
8,0
|
10
|
7,9
|
0,1
|
Димитровград
|
Ульяновская область
|
8,0
|
11
|
-
|
-
|
Ялта
|
Крым
|
8,0
|
12
|
7,4
|
0,6
|
Королев
|
Московская область
|
8,0
|
13
|
-
|
-
|
Мичуринск
|
Тамбовская область
|
8,0
|
14
|
7,5
|
0,4
|
Обнинск
|
Московская область
|
7,9
|
15
|
7,9
|
-
|
Нальчик
|
Кабардино-Балкария
|
7,9
|
16
|
8,7
|
-0,8
|
Анапа
|
Краснодарский край
|
7,9
|
17
|
7,1
|
0,8
|
Муром
|
Владимирская область
|
7,9
|
18
|
-
|
-
|
Феодосия
|
Крым
|
7,8
|
19
|
7,6
|
0,2
|
Пятигорск
|
Ставропольский край
|
7,8
|
20
|
6,0
|
1,7
|
Пушкино
|
Московская область
|
7,7
|
21
|
-
|
-
|
Керчь
|
Крым
|
7,7
|
22
|
6,9
|
0,8
|
Минеральные Воды
|
Ставропольский край
|
7,7
|
23
|
7,3
|
0,4
|
Грозный
|
Чечня
|
7,7
|
24
|
-
|
-
|
Севастополь
|
Севастополь
|
7,6
|
25
|
6,0
|
1,6
|
Гатчина
|
Ленинградская область
|
7,6
|
26
|
-
|
-
|
Михайловск
|
Ставропольский край
|
7,6
|
27
|
7,3
|
0,3
|
Ивантеевка
|
Московская область
|
7,6
|
28
|
7,9
|
-0,3
|
Армавир
|
Краснодарский край
|
7,6
|
29
|
6,3
|
1,3
|
Великие Луки
|
Псковская область
|
7,6
|
30
|
7,1
|
0,5
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
7,6
|
* * *
|
100
|
6,8
|
-0,2
|
Благовещенск
|
Амурская область
|
6,6
|
101
|
6,6
|
-
|
Орехово-Зуево
|
Московская область
|
6,6
|
102
|
-
|
-
|
Северск
|
Томская область
|
6,6
|
103
|
6,5
|
0,1
|
Химки
|
Московская область
|
6,6
|
104
|
7,0
|
-0,4
|
Барнаул
|
Алтайский край
|
6,6
|
105
|
6,2
|
0,4
|
Уфа
|
Башкортостан
|
6,6
|
106
|
6,8
|
-0,2
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
6,6
|
107
|
6,3
|
0,2
|
Подольск
|
Московская область
|
6,5
|
108
|
6,2
|
0,3
|
Иркутск
|
Иркутская область
|
6,5
|
109
|
6,4
|
0,1
|
Хабаровск
|
Хабаровский край
|
6,5
|
110
|
6,9
|
-0,4
|
Рыбинск
|
Ярославская область
|
6,5
|
111
|
6,3
|
0,2
|
Томск
|
Томская область
|
6,5
|
112
|
6,3
|
0,1
|
Ярославль
|
Ярославская область
|
6,4
|
113
|
-
|
-
|
Жуковский
|
Московская область
|
6,4
|
114
|
6,3
|
0,1
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
6,4
|
115
|
7,1
|
-0,7
|
Нижневартовск
|
Ханты-Мансийский АО
|
6,4
|
116
|
7,1
|
-0,7
|
Северодвинск
|
Архангельская область
|
6,4
|
117
|
6,5
|
-0,1
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
6,4
|
118
|
6,1
|
0,3
|
Березники
|
Пермский край
|
6,4
|
119
|
6,3
|
0,1
|
Сызрань
|
Самарская область
|
6,4
|
120
|
7,4
|
-1,1
|
Златоуст
|
Челябинская область
|
6,3
|
121
|
6,2
|
0,1
|
Щёлково
|
Московская область
|
6,3
|
122
|
6,2
|
0,1
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
6,3
|
123
|
6,0
|
0,3
|
Энгельс
|
Саратовская область
|
6,3
|
124
|
6,2
|
0,1
|
Курган
|
Курганская область
|
6,3
|
125
|
6,1
|
0,1
|
Балашиха
|
Московская область
|
6,2
|
126
|
6,2
|
-
|
Самара
|
Самарская область
|
6,2
|
127
|
6,2
|
-
|
Стерлитамак
|
Башкортостан
|
6,2
|
128
|
5,5
|
0,7
|
Коломна
|
Московская область
|
6,2
|
129
|
5,8
|
0,4
|
Альметьевск
|
Татарстан
|
6,2
|
130
|
6,5
|
-0,3
|
Сергиев Посад
|
Московская область
|
6,2
|
131
|
5,8
|
0,4
|
Видное
|
Московская область
|
6,2
|
132
|
6,1
|
-
|
Тула
|
Тульская область
|
6,1
|
133
|
6,4
|
-0,3
|
Ангарск
|
Иркутская область
|
6,1
|
134
|
-
|
-
|
Белогорск
|
Амурская область
|
6,1
|
135
|
6,3
|
-0,2
|
Киров
|
Кировская область
|
6,1
|
136
|
4,8
|
1,3
|
Рубцовск
|
Алтайский край
|
6,1
|
137
|
-
|
-
|
Ноябрьск
|
Ямало-Ненецкий АО
|
6,1
|
138
|
6,6
|
-0,5
|
Сыктывкар
|
Коми
|
6,1
|
139
|
6,7
|
-0,6
|
Владивосток
|
Приморский край
|
6,1
|
140
|
6,3
|
-0,3
|
Ухта
|
Коми
|
6,0
|
141
|
-
|
-
|
Магадан
|
Магаданская область
|
6,0
|
142
|
6,7
|
-0,7
|
Камышин
|
Волгоградская область
|
6,0
|
143
|
-
|
-
|
Губкин
|
Белгородская область
|
6,0
|
144
|
-
|
-
|
Нефтеюганск
|
Ханты-Мансийский АО
|
5,9
|
145
|
6,0
|
-0,1
|
Рязань
|
Рязанская область
|
5,9
|
146
|
5,7
|
0,2
|
Балаково
|
Саратовская область
|
5,9
|
147
|
6,3
|
-0,5
|
Тольятти
|
Самарская область
|
5,8
|
148
|
6,1
|
-0,3
|
Дзержинск
|
Нижегородская область
|
5,8
|
149
|
6,7
|
-1,0
|
Мурманск
|
Мурманская область
|
5,7
|
150
|
6,2
|
-0,5
|
Кемерово
|
Кемеровская область
|
5,7
|
151
|
6,6
|
-1,0
|
Каменск-Шахтинский
|
Ростовская область
|
5,6
|
152
|
5,5
|
0,1
|
Салават
|
Башкортостан
|
5,6
|
153
|
5,9
|
-0,3
|
Липецк
|
Липецкая область
|
5,6
|
154
|
6,0
|
-0,5
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
5,5
|
155
|
5,7
|
-0,2
|
Череповец
|
Вологодская область
|
5,5
|
156
|
5,9
|
-0,4
|
Новый Уренгой
|
Ямало-Ненецкий АО
|
5,5
|
157
|
-
|
-
|
Кудрово
|
Ленинградская область
|
5,5
|
158
|
6,3
|
-0,8
|
Старый Оскол
|
Белгородская область
|
5,5
|
159
|
5,8
|
-0,4
|
Саратов
|
Саратовская область
|
5,4
|
160
|
5,4
|
-
|
Чита
|
Забайкальский край
|
5,4
|
161
|
5,1
|
0,3
|
Серпухов
|
Московская область
|
5,4
|
162
|
6,1
|
-0,7
|
Каменск-Уральский
|
Свердловская область
|
5,4
|
163
|
6,1
|
-0,8
|
Комсомольск-на-Амуре
|
Хабаровский край
|
5,3
|
164
|
5,4
|
-0,1
|
Омск
|
Омская область
|
5,3
|
165
|
5,6
|
-0,3
|
Архангельск
|
Архангельская область
|
5,3
|
166
|
-
|
-
|
Свободный
|
Амурская область
|
5,2
|
167
|
6,4
|
-1,2
|
Нижнекамск
|
Татарстан
|
5,2
|
168
|
5,0
|
0,2
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
5,2
|
169
|
4,8
|
0,4
|
Волгоград
|
Волгоградская область
|
5,2
|
170
|
5,8
|
-0,7
|
Улан-Удэ
|
Бурятия
|
5,1
|
171
|
5,7
|
-0,6
|
Шахты
|
Ростовская область
|
5,1
|
172
|
5,1
|
-0,1
|
Волжский
|
Волгоградская область
|
5,0
|
173
|
5,2
|
-0,2
|
Нижний Тагил
|
Свердловская область
|
5,0
|
174
|
-
|
-
|
Серов
|
Свердловская область
|
4,9
|
175
|
4,3
|
0,6
|
Астрахань
|
Астраханская область
|
4,9
|
176
|
-
|
-
|
Реутов
|
Московская область
|
4,8
|
177
|
5,0
|
-0,2
|
Люберцы
|
Московская область
|
4,8
|
178
|
5,0
|
-0,2
|
Мурино
|
Ленинградская область
|
4,8
|
179
|
4,7
|
-
|
Новочеркасск
|
Ростовская область
|
4,7
|
180
|
4,8
|
-0,1
|
Воскресенск
|
Московская область
|
4,7
|
181
|
4,9
|
-0,3
|
Махачкала
|
Дагестан
|
4,6
|
182
|
4,7
|
-0,2
|
Магнитогорск
|
Челябинская область
|
4,5
|
183
|
5,5
|
-1,1
|
Новомосковск
|
Тульская область
|
4,4
|
184
|
5,3
|
-0,9
|
Копейск
|
Челябинская область
|
4,4
|
185
|
5,4
|
-1,1
|
Орск
|
Оренбургская область
|
4,3
|
186
|
4,2
|
0,1
|
Челябинск
|
Челябинская область
|
4,3
|
187
|
4,5
|
-0,2
|
Новокузнецк
|
Кемеровская область
|
4,3
|
188
|
3,5
|
0,8
|
Ачинск
|
Красноярский край
|
4,3
|
189
|
4,2
|
-
|
Братск
|
Иркутская область
|
4,2
|
190
|
4,8
|
-0,7
|
Электросталь
|
Московская область
|
4,1
|
191
|
4,5
|
-0,6
|
Ленинск-Кузнецкий
|
Кемеровская область
|
3,9
|
192
|
-
|
-
|
Новокуйбышевск
|
Самарская область
|
3,9
|
193
|
3,4
|
0,5
|
Клин
|
Московская область
|
3,9
|
194
|
5,2
|
-1,3
|
Прокопьевск
|
Кемеровская область
|
3,9
|
195
|
5,3
|
-1,4
|
Первоуральск
|
Свердловская область
|
3,9
|
196
|
-
|
-
|
Якутск
|
Саха
|
3,6
|
197
|
4,7
|
-1,1
|
Воркута
|
Коми
|
3,6
|
198
|
-
|
-
|
Белово
|
Кемеровская область
|
3,4
|
199
|
3,8
|
-1,1
|
Киселевск
|
Кемеровская область
|
2,7
|
200
|
2,5
|
-0,6
|
Норильск
|
Красноярский край
|
1,9