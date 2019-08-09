Иркутск на 108 месте из 200 в экологическом рейтинге городов России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень экологического благополучия, и составили рейтинг, в который вошли 200 крупных городов России.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем россияне оценили экологию в своих городах на 6,6 балла. Самые высокие оценки получили курортные города: Геленджик (8,8 балла), Ейск (8,7 балла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла). Наименьшие — Норильск (1,9 балла), а также небольшие города Кемеровской области: Киселевск (2,7 балла) и Белово (3,4 балла).

Иркутск в этом рейтинге на 108-м месте, со средним баллом 6,5.

Экологический рейтинг 200 городов России (по оценкам местных жителей)