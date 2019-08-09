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Иркутск на 108 месте из 200 в экологическом рейтинге городов России

9 августа 2019

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень экологического благополучия, и составили рейтинг, в который вошли 200 крупных городов России.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем россияне оценили экологию в своих городах на 6,6 балла. Самые высокие оценки получили курортные города: Геленджик (8,8 балла), Ейск (8,7 балла), Сочи и Ессентуки (по 8,6 балла). Наименьшие — Норильск (1,9 балла), а также небольшие города Кемеровской области: Киселевск (2,7 балла) и Белово (3,4 балла).

Иркутск в этом рейтинге на 108-м месте, со средним баллом 6,5.

Экологический рейтинг 200 городов России (по оценкам местных жителей)

Место в рейтинге 2019 г.

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

1

8,5

0,3

Геленджик

Краснодарский край

8,8

2

8,4

0,3

Майкоп

Адыгея

8,7

3

7,9

0,8

Ейск

Краснодарский край

8,7

4

7,5

1,1

Ессентуки

Ставропольский край

8,6

5

8,4

0,2

Сочи

Краснодарский край

8,6

6

-

-

Евпатория

Крым

8,5

7

-

-

Гурьевск

Калининградская область

8,5

8

7,7

0,8

Всеволожск

Ленинградская область

8,5

9

7,9

0,1

Ставрополь

Ставропольский край

8,0

10

7,9

0,1

Димитровград

Ульяновская область

8,0

11

-

-

Ялта

Крым

8,0

12

7,4

0,6

Королев

Московская область

8,0

13

-

-

Мичуринск

Тамбовская область

8,0

14

7,5

0,4

Обнинск

Московская область

7,9

15

7,9

-

Нальчик

Кабардино-Балкария

7,9

16

8,7

-0,8

Анапа

Краснодарский край

7,9

17

7,1

0,8

Муром

Владимирская область

7,9

18

-

-

Феодосия

Крым

7,8

19

7,6

0,2

Пятигорск

Ставропольский край

7,8

20

6,0

1,7

Пушкино

Московская область

7,7

21

-

-

Керчь

Крым

7,7

22

6,9

0,8

Минеральные Воды

Ставропольский край

7,7

23

7,3

0,4

Грозный

Чечня

7,7

24

-

-

Севастополь

Севастополь

7,6

25

6,0

1,6

Гатчина

Ленинградская область

7,6

26

-

-

Михайловск

Ставропольский край

7,6

27

7,3

0,3

Ивантеевка

Московская область

7,6

28

7,9

-0,3

Армавир

Краснодарский край

7,6

29

6,3

1,3

Великие Луки

Псковская область

7,6

30

7,1

0,5

Тюмень

Тюменская область

7,6

* * *

100

6,8

-0,2

Благовещенск

Амурская область

6,6

101

6,6

-

Орехово-Зуево

Московская область

6,6

102

-

-

Северск

Томская область

6,6

103

6,5

0,1

Химки

Московская область

6,6

104

7,0

-0,4

Барнаул

Алтайский край

6,6

105

6,2

0,4

Уфа

Башкортостан

6,6

106

6,8

-0,2

Воронеж

Воронежская область

6,6

107

6,3

0,2

Подольск

Московская область

6,5

108

6,2

0,3

Иркутск

Иркутская область

6,5

109

6,4

0,1

Хабаровск

Хабаровский край

6,5

110

6,9

-0,4

Рыбинск

Ярославская область

6,5

111

6,3

0,2

Томск

Томская область

6,5

112

6,3

0,1

Ярославль

Ярославская область

6,4

113

-

-

Жуковский

Московская область

6,4

114

6,3

0,1

Ростов-на-Дону

Ростовская область

6,4

115

7,1

-0,7

Нижневартовск

Ханты-Мансийский АО

6,4

116

7,1

-0,7

Северодвинск

Архангельская область

6,4

117

6,5

-0,1

Екатеринбург

Свердловская область

6,4

118

6,1

0,3

Березники

Пермский край

6,4

119

6,3

0,1

Сызрань

Самарская область

6,4

120

7,4

-1,1

Златоуст

Челябинская область

6,3

121

6,2

0,1

Щёлково

Московская область

6,3

122

6,2

0,1

Новосибирск

Новосибирская область

6,3

123

6,0

0,3

Энгельс

Саратовская область

6,3

124

6,2

0,1

Курган

Курганская область

6,3

125

6,1

0,1

Балашиха

Московская область

6,2

126

6,2

-

Самара

Самарская область

6,2

127

6,2

-

Стерлитамак

Башкортостан

6,2

128

5,5

0,7

Коломна

Московская область

6,2

129

5,8

0,4

Альметьевск

Татарстан

6,2

130

6,5

-0,3

Сергиев Посад

Московская область

6,2

131

5,8

0,4

Видное

Московская область

6,2

132

6,1

-

Тула

Тульская область

6,1

133

6,4

-0,3

Ангарск

Иркутская область

6,1

134

-

-

Белогорск

Амурская область

6,1

135

6,3

-0,2

Киров

Кировская область

6,1

136

4,8

1,3

Рубцовск

Алтайский край

6,1

137

-

-

Ноябрьск

Ямало-Ненецкий АО

6,1

138

6,6

-0,5

Сыктывкар

Коми

6,1

139

6,7

-0,6

Владивосток

Приморский край

6,1

140

6,3

-0,3

Ухта

Коми

6,0

141

-

-

Магадан

Магаданская область

6,0

142

6,7

-0,7

Камышин

Волгоградская область

6,0

143

-

-

Губкин

Белгородская область

6,0

144

-

-

Нефтеюганск

Ханты-Мансийский АО

5,9

145

6,0

-0,1

Рязань

Рязанская область

5,9

146

5,7

0,2

Балаково

Саратовская область

5,9

147

6,3

-0,5

Тольятти

Самарская область

5,8

148

6,1

-0,3

Дзержинск

Нижегородская область

5,8

149

6,7

-1,0

Мурманск

Мурманская область

5,7

150

6,2

-0,5

Кемерово

Кемеровская область

5,7

151

6,6

-1,0

Каменск-Шахтинский

Ростовская область

5,6

152

5,5

0,1

Салават

Башкортостан

5,6

153

5,9

-0,3

Липецк

Липецкая область

5,6

154

6,0

-0,5

Оренбург

Оренбургская область

5,5

155

5,7

-0,2

Череповец

Вологодская область

5,5

156

5,9

-0,4

Новый Уренгой

Ямало-Ненецкий АО

5,5

157

-

-

Кудрово

Ленинградская область

5,5

158

6,3

-0,8

Старый Оскол

Белгородская область

5,5

159

5,8

-0,4

Саратов

Саратовская область

5,4

160

5,4

-

Чита

Забайкальский край

5,4

161

5,1

0,3

Серпухов

Московская область

5,4

162

6,1

-0,7

Каменск-Уральский

Свердловская область

5,4

163

6,1

-0,8

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровский край

5,3

164

5,4

-0,1

Омск

Омская область

5,3

165

5,6

-0,3

Архангельск

Архангельская область

5,3

166

-

-

Свободный

Амурская область

5,2

167

6,4

-1,2

Нижнекамск

Татарстан

5,2

168

5,0

0,2

Красноярск

Красноярский край

5,2

169

4,8

0,4

Волгоград

Волгоградская область

5,2

170

5,8

-0,7

Улан-Удэ

Бурятия

5,1

171

5,7

-0,6

Шахты

Ростовская область

5,1

172

5,1

-0,1

Волжский

Волгоградская область

5,0

173

5,2

-0,2

Нижний Тагил

Свердловская область

5,0

174

-

-

Серов

Свердловская область

4,9

175

4,3

0,6

Астрахань

Астраханская область

4,9

176

-

-

Реутов

Московская область

4,8

177

5,0

-0,2

Люберцы

Московская область

4,8

178

5,0

-0,2

Мурино

Ленинградская область

4,8

179

4,7

-

Новочеркасск

Ростовская область

4,7

180

4,8

-0,1

Воскресенск

Московская область

4,7

181

4,9

-0,3

Махачкала

Дагестан

4,6

182

4,7

-0,2

Магнитогорск

Челябинская область

4,5

183

5,5

-1,1

Новомосковск

Тульская область

4,4

184

5,3

-0,9

Копейск

Челябинская область

4,4

185

5,4

-1,1

Орск

Оренбургская область

4,3

186

4,2

0,1

Челябинск

Челябинская область

4,3

187

4,5

-0,2

Новокузнецк

Кемеровская область

4,3

188

3,5

0,8

Ачинск

Красноярский край

4,3

189

4,2

-

Братск

Иркутская область

4,2

190

4,8

-0,7

Электросталь

Московская область

4,1

191

4,5

-0,6

Ленинск-Кузнецкий

Кемеровская область

3,9

192

-

-

Новокуйбышевск

Самарская область

3,9

193

3,4

0,5

Клин

Московская область

3,9

194

5,2

-1,3

Прокопьевск

Кемеровская область

3,9

195

5,3

-1,4

Первоуральск

Свердловская область

3,9

196

-

-

Якутск

Саха

3,6

197

4,7

-1,1

Воркута

Коми

3,6

198

-

-

Белово

Кемеровская область

3,4

199

3,8

-1,1

Киселевск

Кемеровская область

2,7

200

2,5

-0,6

Норильск

Красноярский край

1,9
 

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