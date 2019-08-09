Сбербанк в Иркутской области проводит акцию «Забота»

Байкальский банк Сбербанка на территории Иркутской области проводит акцию «Забота»*. Социальный проект стартовал 15 июня и продолжится до 31 декабря 2019 года, его участники — партнеры банка и держатели банковских карт — МИР Социальная и Maestro Социальная.

При совершении безналичных расчетов картой в торговых организациях (партнеров совместного с Байкальским банком проекта) граждане получают специальную скидку. О действии акции потребители товаров и услуг могут узнать по специальным стикерам, размещенным в местах обслуживания клиентов. Размер скидки (от 3% до 15%) партнеры проекта «Забота» определяют самостоятельно.

О своем участии в акции на данный момент уже заявили 16 компаний — торговая сеть «Joy of Family», кондитерская «Stefany», магазины «Русский фейерверк», книжные павильоны «ПродаЛитЪ», аптеки- «Будьте здоровы», «Алеста», «Экофарм» и другие, сервисы автомоек, магазины строительных материалов и т.д.

Олеся Техова, начальник управления торгового эквайринга Иркутского отделения № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк : «Этот проект особенно интересен представителям старшего поколения, получателям пенсий и пособий, т.к. основными держателями банковских карт МИР Социальная и Maestro Социальная являются именно они. Преимущества данного предложения от партнеров Сбербанка для населения — в первую очередь, в очевидной экономии личного бюджета и личного времени при совершении разного рода покупок. Второй целью акции «Забота» является популяризация безналичных расчетов, они сейчас составляют достойную конкуренцию «живым» банкнотам и значительно упрощают процесс денежного оборота, как для торговых организаций, так и для покупателей товаров и услуг» *.

Справка.Согласно результатам исследования проекта «СберДанные» по итогам I квартала 2019 года, доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан, рост числа покупок с помощью безналичной оплаты зафиксирован во всех регионах России.

*Подробнее об организаторах акции, правилах ее проведения, размере скидок, месте и порядке их получения — на сайте www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для всех»