Прокуратура выявила многочисленные нарушения при капитальном ремонте многоквартирного дома в Иркутске

Прокуратура выявила нарушения по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 20 по ул. Сибирских Партизан города Иркутска.

Установлено, что работы по ремонту кровли дома не были завершены, кровля всего дома (над 8-ю подъездами) открыта, а организация, осуществляющая строительный контроль за производством работ, на строительной площадке отсутствует. Кроме того, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по капитальному ремонту дома, а региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов не обеспечен надлежащий контроль сроков и качества выполнения работ. Также выявлены иные нарушения жилищного законодательства, законодательства о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об обращении с отходами.

Прокуратура добилась от руководителя подрядной организации и генерального директора Фонда капитального ремонта устранения нарушений. Ситуация остается под контролем прокуратуры.