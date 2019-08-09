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Прокуратура выявила многочисленные нарушения при капитальном ремонте многоквартирного дома в Иркутске

9 августа 2019

Прокуратура выявила нарушения по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 20 по ул. Сибирских Партизан города Иркутска.

Установлено, что работы по ремонту кровли дома не были завершены, кровля всего дома (над 8-ю подъездами) открыта, а организация, осуществляющая строительный контроль за производством работ, на строительной площадке отсутствует. Кроме того, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ по капитальному ремонту дома, а региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов не обеспечен надлежащий контроль сроков и качества выполнения работ. Также выявлены иные нарушения жилищного законодательства, законодательства о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об обращении с отходами.

Прокуратура добилась от руководителя подрядной организации и генерального директора Фонда капитального ремонта устранения нарушений. Ситуация остается под контролем прокуратуры.


/ СИА /
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