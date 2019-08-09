Предприниматели Иркутской области могут получить премию «Экспортер года»

Стартует конкурс на соискание Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». К бесплатному участию приглашаются экспортно-ориентированные предприятия Иркутской области. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Премия «Экспортер года» была инициирована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организатором конкурса выступает АО «Российский экспортный центр» - государственный институт поддержки несырьевого экспорта. Соискателями премии могут стать крупные предприятия и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

Премия будет присуждаться в следующих номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий». Помимо отраслевых номинаций каждый соискатель может подать заявку на участие в номинации «Прорыв года» (для представителей малого и среднего предпринимательства) и «Новая география» (для представителей крупного бизнеса). Узнать о сроках подачи заявок в каждом из федеральных округов и подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра в разделе https://www.exportcenter.ru/awards/.

Итоги общенационального финала премии будут подведены в Москве 14 ноября 2019 года в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России» при участии первых лиц государства. Предварительно в восьми федеральных округах страны пройду окружные этапы премии, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.