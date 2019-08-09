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ВСЖД: Более половины билетов оформляется онлайн

9 августа 2019

За семь месяцев 2019 года на ВСЖД оформлено более 721,5 тысяч электронных билетов в поезда дальнего следования. Рост по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года составил 26,3%. Доля онлайн-продаж – 50,8%.

По-прежнему самой популярной площадкой для приобретения электронных билетов остается официальный сайт ОАО «РЖД». На нем приобретено 67% электронных билетов. Электронной регистрацией на сайте ОАО «РЖД» воспользовались более 416,2 тысяч пассажиров. Это более чем на 26% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.


/ СИА /
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