Капитальный ремонт больницы на острове Ольхон завершат к 1 декабря 2019 года

На острове Ольхон идет капитальный ремонт здания Хужирской участковой больницы. Все работы по комплексному капитальному ремонту с благоустройством территории планируют завершить к 1 декабря 2019 года. Об этом 8 августа сообщил Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области во время рабочей поездки на о. Ольхон.

− На острове живёт более 1500 человек, из которых более 300 детей. Необходимо создать комфортные условия для оказания первичной медико-санитарной помощи населению. Кроме того, ежегодно с 2016 года мы отправляем по Ольхонскому району «плавучую поликлинику». Она представляет собой мультидисциплинарную бригаду, которая формируется из специалистов первой Иркутской городской клинической больницы № 1 в составе врачей: кардиолога, невролога, гинеколога, хирурга, эндокринолога, специалиста УЗИ, а также подвижного флюорографического кабинета и стоматологов областной стоматологической поликлиники, − рассказал Олег Ярошенко.

− В настоящее время выполнено 15% работы от общего объема работы. Выполнен ремонт фундамента, стен. В скором времени закажем окна, займёмся отделкой. Все ремонтные работы будут выполнены в обозначенный срок, − прокоментировал ход работ представитль фирмы подрядчика, заместитель генерального директора ООО СК «Профи» Андрей Матухевич.

На время комплексного капитального ремонта здания Хужирской участковой больницы, коллектив врачей ведёт медицинскую деятельность в здании детской музыкальной школы.