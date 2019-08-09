Двор многоэтажки в Иркутске оформят в стиле русских сказок

Двор многоквартирного дома на улице 5-й Армии в Иркутске оформят в стиле русских народных сказок. Об этом рассказала глава Правобережного округа Надежда Лебедева.

Также здесь разместят спортивную площадку с уличными тренажерами и воркаутами. В проекте благоустройства предусмотрено устройство ударопоглощающих покрытий из резинопола, размещение по периметру круговой велосипедной дорожки для самых маленьких с имитацией пешеходных переходов.

Также нестандартно подошли к оформлению дворовой территории на улице Карла Маркса, 30. Здесь будет преобладать морская тематика, а уличное освещение представят в виде световой инсталляции из шаров.

– Дизайн-проекты на благоустройство таких дворов разрабатываются с учетом мнения жителей, также учитываются особенности планировки территории, архитектуры зданий. В этих дворах будет сделано асфальтирование внутриквартальных проездов, устройство дорожно-тропиночной сети, освещение территорий, ремонт контейнерных площадок, обрезка зеленых насаждений, снос аварийных деревьев. По просьбе жителей обустроят спортивные и детские площадки для разных возрастных групп.. К работам приступили в августе , – уточнила глава округа.

Как сообщает сообщает пресс-служба мэрии города, работы по благоустройству дворовых территорий выполняются в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды. В текущем году в Правобережном округе Иркутск запланированы работы в 44 дворах, из них на 18 дворовых территориях работы выполнят комплексно.