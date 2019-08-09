Новости

Малый бизнес может выставить счет прямо из мобильного приложения Райффайзенбанка

9 августа 2019

В мобильном приложении для малого бизнеса Райффайзенбанка стала доступна функция формирования и выставления счета. Вскоре сервис станет доступен и в интернет-банке. Согласно собственным исследованиям банка, сервис выставления счета входит в ТОП-3 самых необходимых возможностей мобильного и интернет-банка по мнению клиентов.

Сервис реализован максимально просто. Для формирования счета на оплату нужно выбрать, кому он выставляется, а также оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счету. Сформированный счет можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.

«Мы стремимся обеспечить лучший клиентский опыт для малого бизнеса в решении любых финансовых задач, - сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. – Формирование и выставление счета доступно в мобильном банке для бизнеса и на платформе Android, и в iOS».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров, 14-17 августа
«Разработки есть, нужны инвестиции и выход на зарубежные рынки». Яна Шевченко о Байкальском международном форуме партнеров
Алексей Соболь: «Бизнесу нужны новые рынки и новые связи, свежие идеи и возможности заработать. Вот об этом и будем говорить»
Дмитрий Баймашев, Иркутский масложиркомбинат: «Экспортерам необходима не только финансовая поддержка проектов»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании