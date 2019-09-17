Когда игры не мешают учебе: к чему приведет открытие первой в России кибершколы?

Перед началом учебного года в СМИ прошла громкая новость об открытии первой в России государственной общеобразовательной кибершколы. В ней старшеклассники смогут обучаться IT-грамотности и компьютерным играм для участия в соревнованиях по киберспорту. Такую школу запускают Москве, отмечает Елена Громова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В.Плеханова. Будет ли подобный опыт полезен и применим для других регионов?

Учеба, спорт или игра?

Кибершколы – новый вид образования в России, который развивается с 2000 года в различных формах. Частные кибершколы уже есть в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Томске и многих других городах страны. Участников курсов обучают разным дисциплинам: от умения пользоваться компьютером и создания презентаций до разработки сайтов и собственных приложений. И, конечно, здесь учат успешно играть в популярные сетевые компьютерные симуляторы и объясняют тонкости киберспортивного мира.

Частные кибершколы в России работают на платной основе. Прайсы на обучение сильно отличаются: от 2,5 до 15 тыс. руб. в месяц. Но многие родители готовы платить. Они уверены: для успешной карьеры и достойной жизни их дети должны получить цифровое образование, потому что самыми востребованными станут профессии, связанные с отраслью IT.

Например, в кибершколе Екатеринбурга существует четыре специализированных курса для обучения детей цифровым технологиям, реализуется масштабный проект — международная школа программирования и цифрового творчества KIBERone. Обучение здесь проводят практикующие программисты-разработчики из крупных IT-компаний, занятия сопровождают квалифицированные психологи.

Московская государственная кибершкола тоже не отстает по количеству предметов и курсов. Судя по анонсам, вместе с общими дисциплинами для общеобразовательных школ юные «айтишники» смогут освоить компьютерный дизайн, спортивное право, шахматы. Их будут учить держаться на публике и работать в команде. Все навыки можно будет проверить в киберспортивных турнирах.

Особое внимание организаторы школы обещают уделять физкультуре и спорту, поскольку много времени юные программисты и киберспортсмены будут проводить за монитором. Отбор обучающихся на 2019-2020 учебный год проходил по конкурсу аттестатов за девятый класс и портфолио претендентов. В приоритете – участники киберспортивных турниров.

Киберспорт – всем?

Сейчас Институт развития интернета предлагает Минпросвещения России ввести в школьную программу уроки по киберспорту в формате факультатива. При одобрении идеи, ее могут реализовать уже с 2020 года в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». Планируется, что до 2025 год в ряде школ каждого субъекта РФ должны появиться занятия для киберспортсменов. Знания, которые российские школьники получат на факультативах, впоследствии могут использоваться при получении высшего образования по специальностям «Теория и методика компьютерного спорта» и «Управление киберспортом».

В настоящее время в ВШЭ действует программа профессиональной подготовки «Управление киберспортом», в РГУФК – специальность «Теория и методика компьютерного спорта», Университет Синергия открыл факультет киберспорта.

Что дают «стрелялки» и симуляторы

Институт развития интернета при аргументации своего предложения ссылается на зарубежный опыт. Так, в Норвегии и Швеции киберспорт является учебной дисциплиной с 2016 года. Киберспорт в школах в США находится на грани мейнстрима.

Зарубежные педагоги и управляющие таких программ отмечают: участие в дисциплинах киберспорта формирует навыки и качества, помогающие школьникам реализовать себя в разных областях. Работа в команде стимулирует общение и обмен мнениями, аналитическое мышление, формирует лидерские качества и способности.

Действительно, плюсов при желании можно увидеть много. Предлагая киберспорт в качестве внеклассного занятия, школы увлекают общим занятием малообщительных и «трудных» подростков, дают им социальный опыт, помогают стать признанными и уважаемыми членами школьного сообщества. Умение управлять эмоциями проигрыша и выигрыша помогает детям стать более устойчивыми.

Не стоит забывать: для участия в школьных командах ученики должны сохранять свое академическое положение. Это требует изучения и применения управленческих навыков, таких как организация и управление временем.

Еще аргумент «за»: командные виды спорта дают возможность преподавателям-тренерам привить ребятам позитивные ценности: хорошее спортивное мастерство, справедливость и уважение, настойчивость, честность, стремление к здоровой конкуренции.

Опасное будущее

Каковы же перспективы развития кибершкол в России? И действительно ли они принесут пользу, а не дадут обратный эффект?

Можно предположить, что в ближайшее время будет наблюдаться рост открытия в России кибершкол. Статистика показывает: спрос на них растет. К 2020 году, по данным консалтинговой компании NewZoo, объем рынка киберспортивных игр вырастет до $1,5 млрд. Уже в 2017 году призовой фонд турнира по игре в Dota 2 превысил $20 млн, а аудитория финалов киберспортивных соревнований исчисляется сотнями миллионов человек.

Как видно, сфера киберспорта привлекает большие финансовые потоки и интерес бизнеса – компаний по созданию компьютерных игр. Развивается соответствующая инфраструктура. И этот процесс необратим.

Киберспорт – новая индустрия, у которой есть все шансы догнать по популярности обычные спортивные мероприятия, подобно тому, как мессенджеры потеснили мобильную связь, а электронные СМИ – бумажные газеты и журналы. С ростом популярности индустрии появляется потребность в профессиональных участниках. Отсюда – необходимость специального обучения.

Но если западные эксперты видят в киберобучении в основном «плюсы» для подростков, то российские ученые обращают внимание на возможные риски активного цифрового образования. Например, по мнению экспертов-психологов, это риск деградации речи, а вместе с ней и мышления (мышление совершается в речи, которая в цифровом обучении редуцируется до нажатия пользователем на буквы клавиатуры компьютера).

Еще одна проблема: виртуальное общение преобладает над личным, дети быстро вступают в онлайновый контакт, однако реальные дружеские связи для них затруднены. Называются и такие риски: растет число детей поколения Z с проблемами зрения и страдающих от избыточного веса; Z-поколению присуще «витание в фантазиях», им с трудом удаётся отделить черты виртуальных героев от реальных; компьютерная, игровая зависимость.

Не менее важный вопрос – допустимое время непрерывной работы за компьютером. Согласно гигиеническим нормативам, для 8-9 классов — это 25 мин, для 10-11 классов - 30 мин. После перерыва можно продолжить занятие еще в течение 20 мин. Насколько данные нормы могут сочетаться с обучением в кибершколах – вопрос открытый.

Как снизить риски

Очевидно, что благодаря современным технологиям и доступности интернета, а также значительным финансовым вливаниям киберспорт, цифровое образование и обучение в формате STEM получат дальнейшее развитие. Учитывая это, необходимо предусмотреть все возможные риски для здоровья и развития школьников, найти оптимальную систему преподавания на основе цифровых технологий.

Полагаю, введение с этого учебного года такой обязательной дисциплины как «Психология» в образовательных школах должно минимизировать риски от активного внедрения цифрового образования, повысить уровень социализации школьников. Повышение культурного и нравственного уровней подростков, развитие позитивного эмоционального фона, расширения кругозора возможно за счет расширения часов в образовательном процессе и занятий по музыке, искусству.