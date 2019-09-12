1,3 млрд рублей направят на формирование комфортной городской среды в Иркутской области в 2019 году

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году получило субсидии 71 муниципальное образование Иркутской области. Об этом сообщила руководитель управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Елена Рябых.

В планах муниципалитетов благоустройство 188 дворов и 100 общественных территорий. Уже завершены работы на 37 дворовых и 27 общественных пространствах. Среди муниципалитетов, выполнивших все запланированные объекты, город Свирск, Чунское МО, Хомутовское МО и ряд других.

Продолжается благоустройство в 146 дворах и 73 общественных территориях. По пяти дворам в Иркутске завершаются процедуры заключения соглашений.

Общий объем средств, направленных на благоустройство в рамках проекта, составил в 2019 году 1 млрд 360 млн рублей: 1 млрд 26,6 млн рублей из федерального бюджета, 225 млн рублей – областной бюджет, 108,6 млн рублей средства местных бюджетов.

Елена Рябых отметила, что в текущем году был проведен дополнительный отбор муниципальных образований в связи с возникновением экономии, когда по результатам конкурсных процедур, либо в случае несостоявшегося аукциона некоторые муниципалитеты в соответствии с условиями предоставления субсидии вернули часть или полностью предоставленные средства. Сэкономленные средства в сумме 18 млн рублей перераспределили в Саянск, Свирск, Усть-Илимск, Чунское и Карлукское муниципальные образования, подавшие заявки в ходе дополнительного отбора.

В районах, пострадавших от затопления, работы по благоустройству проводятся позже сроков, предусмотренных контрактами. В зону сильного затопления попали четыре муниципальных образования, на территории которых планировалось выполнить благоустройство 16 объектов (12 дворов и четыре общественных территории). От выполнения в текущем году благоустройства двух общественных территорий муниципалитеты отказались ввиду серьезных разрушений, нанесенных паводком. На остальных территориях работы в настоящее время ведутся. Благоустройство четырех дворовых территорий завершено в Нижнеудинске.

Напомним, что победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах стали два проекта из Иркутской области: парк «Таежные бульвары» в г. Саянске и «Благоустройство территории городского озера по ул. Некрасова в г. Черемхово». На реализацию проектов, которые планируется осуществить в 2020 году, выделены средства федеральной премии и областного бюджета: для Саянска – 75 млн руб. и 16,5 млн руб., для Черемхово – 85 млн руб. и 29,5 млн руб. соответственно.