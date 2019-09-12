В Тулуне завершается восстановление и модернизация водозабора, пострадавшего от наводнения

Восстановление и модернизация водозабора в Тулуне, который был затоплен во время наводнения, завершается. Об этом сообщил первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Он посетил объект и ознакомился с ходом проведения работ. Они были разделены на два этапа: неотложные аварийно-восстановительные работы и модернизация.

Первый этап полностью завершён. Специалисты восстановили внутреннюю схему электроснабжения водозабора, заменили силовые кабели и трансформаторы. Сейчас идёт второй этап работ. Уже проведён капитальный ремонт здания водозабора, реконструкция насосного оборудования. Над водозаборными скважинами построены новые современные павильоны. В ближайшее время будет произведена полная замена сборного трубопровода питьевой воды со скважин. Полимерные трубы для этого уже завезены. Заключен договор на поставку нового насосного оборудования с распределительными шкафами, запорной арматуры, поставка будет осуществлена в октябре. Также проводится полная замена котельного оборудования и тепловой сети на водозабор. В ноябре все работы по модернизации водозабора будут завершены.

- Общая стоимость работ – более 100 млн рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов, которые восстанавливают после наводнения. Хотя слово «восстановление» не корректно, потому что состояние водозабора до затопления оставляло желать лучшего. Мы делаем его отвечающим всем современным требованиям. Фактически это глубокая модернизация с капитальным ремонтом существующего объекта. В ноябре в Тулуне мы увидим полностью новый водозабор, - сказал Руслан Болотов.