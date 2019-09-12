32,2 млн рублей потратят на разработку проектов строительства дамб в Тулуне и Нижнеудинске

В Иркутской области будут разработаны проекты гидротехнических сооружений для защиты городов Тулуна и Нижнеудинска от подтопления во время паводков, сообщает RosTender.info.

НИИ «Гидропроект имени С.Я.Жука» объявил три тендера на проведение инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации для трех гидротехнических сооружений.

Один проект за 10,8 млн рублей подготовят для строительства инженерной защиты на реке Уда в Нижнеудинске, еще 2 проекта (за 13,5 млн и 7,9 млн рублей) разработают в рамках подготовки к строительству двух дамб на реке Ия в Тулуне.

Предложения от участников тендеров принимаются до 19 сентября, а победителей назовут 16 и 18 октября.