Россияне в среднем трудятся 49 часов в неделю

В среднем россияне трудятся 49 часов в неделю, однако медианное значение количества рабочих часов респондентов – 41 час. Таковы результаты исследования ВЦИОМ.

Говоря о характере своей работы, 45% респондентов сообщают, что у них преимущественно сидячая работа. Чаще сидя работают женщины (48%), а также сотрудники, работающих 40-49 часов (51%) и менее 40 часов в неделю (46%). Преимущественно физическая работа у 44% респондентов, таким образом чаще работают мужчины (48%), и сотрудники, трудящиеся 50-59 (48%) и более 60 часов в неделю (50%). Также каждый десятый сообщает, что его работа в равной мере и сидячая, и физическая (8%).

Рассказывая об условиях труда на основной работе, россияне чаще всего говорят о наличии возможности сделать перерывы для приема пищи (89%), а также о хороших или нейтральных отношениях в коллективе (83%). Также у 70% работающих респондентов есть возможность сделать паузу, отвлечься во время трудового процесса, а 56% могут сделать разминку в рабочее время.

Из трудовых условий, которые не предоставляются, но востребованы работающими респондентами, чаще всего называют возможность пройти диспансеризацию от организации – в этом нуждаются 19% опрошенных. Также каждый седьмой хотел бы тем не менее иметь возможность сделать физическую разминку (14%), а каждый восьмой - сделать паузу в рабочее время, отвлечься (12%).