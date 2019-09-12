Руководство КБ «Солидарность» приняло участие в праздновании 74-й годовщины Дня независимости Вьетнама

9 сентября 2019 года Посольство Вьетнама в России организовало празднование 74-ой годовщины Дня Независимости Социалистической Республики Вьетнам. В праздновании приняло участие руководство АО КБ «Солидарность».

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол СРВ в России Нго Дык Мань отметил, что экономика Вьетнама развивается быстрыми темпами и политика страны направлена на мир и всестороннюю международную интеграцию. Кроме того, политикоформирующие круги и бизнес сообщество СРВ уделяют пристальное внимание активизации отношений традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией.

И.О. Председателя Правления АО КБ «Солидарность» Арбузов В.П. и заместитель директора Международного департамента, советник по Вьетнаму Карпов А.И. поздравили представителей вьетнамского внешнеполитического ведомства с Днем Независимости СРВ и в своих беседах с партнерами из Вьетнама отметили новые, перспективные возможности АО КБ «Солидарность» в области предоставления финансовых, корпоративных, консалтинговых услуг как вьетнамскому бизнесу на территории России, так российским предпринимателям во Вьетнаме.