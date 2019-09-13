Примсоцбанк предлагает использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса по семейной ипотеке

Примсоцбанк обновил условия программы «Семейная ипотека с господдержкой». Теперь в качестве первоначального взноса при получении кредита под ставку от 5% до 5,25% годовых можно использовать материнский (семейный) капитал.

Ранее в рамках данной программы размер первоначального взноса должен был составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости и должен был полностью состоять из собственных накоплений семьи. Использование средств МСК в качестве первоначального взноса не допускалось, что не позволяло семьям, имеющим право на льготную ипотеку, воспользоваться предоставленной возможностью льготного кредитования при отсутствии собственных накоплений.

— Далеко не каждая семья при рождении второго ребенка могла позволить изъять из семейного бюджета существенную сумму средств и оплатить первоначальный взнос, — отмечает Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Использование материнского капитала в качестве первоначального взноса значительно расширяет потенциальную аудиторию по семейной ипотеке, делает её ещё доступнее. Сумма средств материнского капитала в размере 453 026 рублей окажет значительный вклад в улучшение жилищных условий, а во многих регионах РФ этой суммы будет достаточно для оплаты первоначального взноса в размере 20% от стоимости приобретаемой квартиры

Сегодня оформление ипотечного кредита в Примсоцбанке по Семейной ипотеке на новых условиях предусматривает формирование первоначального взноса как полностью из средств МСК, так и с учетом собственных средств клиента. Общее требование к размеру первоначального взноса в размере 20% сохраняется.

Программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой» под ставку 5,25% годовых предназначена для семей, в которых с 01.01.2018 до 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок. Для жителей Дальнего Востока при рождении второго или последующего ребенка в период с 01.01.2019 по 31.12.2022г., ставка составляет 5% годовых. В рамках семейной ипотеки можно не только приобрести квартиру в новострое у юридического лица или в сданном доме у застройщика, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит. Кроме того, для сельских поселений на территории Дальнего Востока доступно приобретение квартир на вторичном рынке жилья у физических лиц.

— Рефинансирование действующей ипотеки под льготную ставку 5% или 5,25% годовых даёт возможность сократить ежемесячные расходы семьи на обслуживание кредита и значительная экономия семейного бюджета, — добавил Илья Ткачук.

Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 12 млн. рублей при покупке недвижимость в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а для других регионов — от 500 тыс. до 6 млн. рублей. Кроме того, размер кредита не может превышать 80% от стоимости недвижимости.

Дополнительно в рамках «Семейной ипотеки» возможно получение кредита всего по двум документам, что существенно упрощает и ускоряет процесс оформления. Стоит отметить, что при оформлении кредита с данной опцией процентная ставка не увеличивается, даже если заемщик является собственником бизнеса или индивидуальным предпринимателем.

Подробные условия программы «Семейная ипотека с господдержкой» и других ипотечных программ можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.