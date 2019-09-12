ПСБ намерен сотрудничать с Кемеровской областью – Кузбассом в социально-экономическом развитии региона

ПАО «Промсвязьбанк» и Правительство Кемеровской области — Кузбасс заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны ПСБ документ подписал Председатель ПСБ Петр Фрадков, со стороны Правительства — Губернатор Сергей Цивилев.

Соглашение предусматривает всестороннее сотрудничество между ПСБ и Правительством Кемеровской области — Кузбасса в целях реализации социально-значимых проектов и созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Кроме того, специалисты ПАО «Промсвязьбанк» проведут занятия по финансовой грамотности для воспитанников Кемеровского президентского кадетского училища.

«Мы сегодня привлекаем в Кузбасс самые крупные банки. Внедрение новых банковских инструментов — залог здоровой конкуренции среди крупнейших финансовых организаций. ПАО «Промсвязьбанк» — это государственный банк, который успел зарекомендовать себя в регионе с лучшей стороны, в том числе в банковском сопровождении строительства Президентского кадетского училища. Кузбасс продолжит сотрудничество с банком и при строительстве второй очереди ПКУ. Мы работаем над составлением дорожной карты совместной работы, прорабатываем проекты, связанные с угольной, энергетической, строительной отраслями. Большая работа намечена в потребительском и ипотечном секторе», — подчеркнул Губернатор Кузбасса.

ПСБ к работает на рынке Кемеровской области почти 15 лет. Как подчеркнул Петр Фрадков, сегодня банк намерен усилить свои позиции в банковском секторе Кемеровской области и расширить свое присутствие в регионе.

«Для ПСБ Кузбасс является важным стратегическим партнером. Мы ведем активную работу с системообразующими крупными предприятиями, малым и средним бизнесом. Область обладает хорошим инвестиционным потенциалом, спектр перспективных отраслей региона очень широк. Поэтому банк готов участвовать во всех масштабных проектах, которые реализует регион. Это проекты угольной промышленности, развития и строительства инфраструктуры, здравоохранения, и, конечно, для нас важно предоставить качественные финансовые услуги населению. Мы будет участвовать в проектах с социальной составляющей. Так, банк является одним из федеральных партнеров военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Поэтому мы считаем приоритетной задачей поддержать строительство одноименного парка в Кемеровской области», — отметил Петр Фрадков.