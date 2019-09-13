Правительство РФ приняло программу восстановления инфраструктуры и жилья в зоне ЧС в Иркутской области объемом финансирования 41,2 млрд рублей

Заседание Правительства Российской Федерации состоялось 12 сентября в Москве под руководством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Главным вопросом в повестке было обсуждение «Программы по восстановлению жилья, объектов связи, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области».

Во вступительном слове Дмитрий Медведев подчеркнул сложность ситуации, которая сложилась в Иркутской области в результате летних паводков.

- Был принят целый пакет мер, чтобы помочь людям. Выделены значительные средства, включая средства на первоочередные нужды - единовременные пособия, материальную помощь. Чтобы люди могли отремонтировать жилье, купить новое или начать строительство, также были выделены деньги из резервного фонда Правительства РФ - 14 млрд рублей. Кроме того, были направлены средства на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, на восстановление дорог. В общей сложности более 18 млрд рублей. Но объективно разрушения в регионе значительные, поэтому в рамках поручения Президента была подготовлена специальная Программа, в которой заложены меры по дальнейшей ликвидации последствий разрушительных паводков. В рамках этой Программы будем завершать аварийно-восстановительные работы, проводить капитальный ремонт, строительство объектов: школы, детские сады, дома культуры, спортивные сооружения, больницы, поликлиники, жилые дома и, конечно, коммунальная инфраструктура, работы на гидротехнических сооружениях, - подчеркнул Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Программа по восстановлению жилья, объектов связи, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области» сформирована на срок 2019-2023 гг. Общая потребность денежных средств составляет 41 млрд 253,5 млн рублей.

- Программа достаточно внушительная. Над ней работало Правительство Российской Федерации, Правительство Иркутской области, министерства, ведомства, координировало Министерство строительства России. В программу вошли 211 объектов самых разных сфер: образования, здравоохранения, культуры, спорта, объекты жилищной инфраструктуры, дороги и не только. Определили, что около 6 млрд рублей - финансирование из бюджета Иркутской области за все годы действия Программы, - рассказал заместитель председателя Правительства России, руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко.

Виталий Мутко также подчеркнул, что для реализации Программы необходимо привлекать внебюджетные средства. В ней будут участвовать ряд ведомств и крупных государственных компаний, частных инвесторов. Уже достигнуты конкретные договоренности в отношении строительства нескольких важных социальных объектов, а также жилья.

- По вопросу строительства Президент дал указание максимально использовать ресурсы Иркутской области, это правильно. Сопровождение в постоянном режиме ведет ФАУ «Главгосэкспертиза», индивидуальные жилые дома пройдут все необходимые регламенты для включения в реестр. Люди хотят разные конструктивные решения. Им предложено несколько вариантов. Сейчас идет комплексная застройка, согласовываются проекты планировки территории. Все работы ведутся синхронизировано, чтобы не терять времени, - рассказал первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий.

Комментируя итоги заседания Правитиельста РФ, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подчеркнул, что среди 211 принятых в Программу объектов 54 являются приоритетными. Это школы, ремонт которых необходимо завершить до начала октября, детские сады, а также защитные сооружения, чтобы, уходя в летний период следующего года, исключить риски повторения ЧС, независимо от погодных условий, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- На сегодняшнем заседании Правительства России был утвержден список объектов, которые нам необходимо восстановить до 2023 года. Объем необходимых средств около 41 млрд рублей. Все принятые объекты были в период наводнения разрушены полностью или частично, подтоплены. Это федеральные, областные, муниципальные объекты социальной сферы, инфраструктура, дороги, объекты коммунального хозяйства. Все суммы, которые мы обозначали, сегодня были приняты Правительством Российской Федерации. В дальнейшем средства будут выделяться региону на условиях софинансирования из областного бюджета, - подытожил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.