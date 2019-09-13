Сергей Левченко предложил освободить бизнес и физических лиц в зоне ЧС от уплаты 2 видов налогов

Два законопроекта, направленных на меры дополнительной поддержки жителей и организаций, пострадавших от наводнения летом текущего года, внес на рассмотрение регионального парламента Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Первый из документов касается транспортного налога. Глава региона предлагает внести изменения в существующий областной закон № 53-оз, статьей 2 которого предусмотрены льготы по уплате данного налога для определенных категорий лиц. Второй законопроект предлагает освободить бизнес от уплаты налога на имущество за 2019 год.

«На территории Иркутской области в июне 2019 года в результате подъема уровня воды во время паводка произошло подтопление. В зону подтопления попали несколько муниципальных образований Иркутской области. В результате паводка уничтожена часть имущества жителей указанных муниципальных образований Иркутской области, а также организаций малого и среднего предпринимательства, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, расположенных в зоне подтопления. В сложившейся ситуации населению, субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям потребуется понести значительные расходы на восстановление имущества. Освобождение от уплаты транспортного налога позволит оказать поддержку указанным категориям налогоплательщиков», - говорится в пояснительной записке к документу.



Таким образом, предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога за период 2018 и 2019 годов физических лиц, зарегистрированных по месту жительства в населенных пунктах, территория которых или часть ее расположена в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка летом текущего года. За 2019 год планируется освободить от уплаты транспортного налога организации, внесенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, местом нахождения которых являются указанные выше населенные пункты. Также предлагается не взимать данный налог за текущий год с муниципальных учреждений и унитарных предприятий, которые находятся в населенных пунктах, пострадавших от наводнения.

Другой законопроект Губернатора предусматривает еще одну меру поддержки для малых и средних предприятий, находящихся в населенных пунктах зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате летних паводков. Такие субъекты СМП предлагается освободить от уплаты налога на имущество за 2019 год через внесение изменений в областной закон № 75-оз.