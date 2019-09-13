Где дешевле покупать арбузы и дыни? Райффайзенбанк составил карту цен

Райффайзенбанк проанализировал цены на арбузы и дыни в 18 городах России. Основой для анализа стали агрегированные данные 94 специализированных бахчевых точек и рынков в период 24 августа – 7 сентября. Иркутск вошел в число городов с самыми высокими ценами на арбузы и дыни.

Иркутск, Москва и Новосибирск возглавили рейтинг самых дорогих арбузных городов

Самыми выгодными городами для приобретения любимых бахчевых культур стали Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Кемерово, а самым дорогими – Москва, Новосибирск и Иркутск. Согласно данным опроса, проведенного Райффайзенбанком*, арбузы с незначительным отрывом лидируют в ответах респондентов, которым задавали вопрос «арбуз или дыня»: 55% респондентов выбирают арбузы, а 45% - дыни.

Самые выгодные города России по ценам на арбузы и дыни

Город Арбузы Дыни Астрахань 8 р. 27.5 р. Краснодар 12 р. 25 р. Ростов-на-Дону 9.5 р. 30 р. Кемерово 12 р. 20 р.

Источник – исследование Райффайзенбанка в период 23.08 – 8.09

Самые дорогие города России по ценам на арбузы и дыни

Город Арбузы Дыни Новосибирск 20 р. 50 р. Иркутск 22.5 р. 32.5 р. Москва 33,8 р. 70,4 р.

Источник – исследование Райффайзенбанка в период 23.08 – 8.09

Кстати, оказавшись у арбузной точки без наличных, на сайте Райффайзенбанка можно сделать перевод с карты на карту любого банка. Клиенты банка также могут воспользоваться сервисом СБП. Более подробно о бесплатном сервисе переводов с карты на карту любого банка можно узнать на сайте Райффайзенбанка.