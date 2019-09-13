Где дешевле покупать арбузы и дыни? Райффайзенбанк составил карту цен

Райффайзенбанк проанализировал цены на арбузы и дыни в 18 городах России. Основой для анализа стали агрегированные данные 94 специализированных бахчевых точек и рынков в период 24 августа – 7 сентября. Иркутск вошел в число городов с самыми высокими ценами на арбузы и дыни.
Иркутск, Москва и Новосибирск возглавили рейтинг самых дорогих арбузных городов
Самыми выгодными городами для приобретения любимых бахчевых культур стали Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Кемерово, а самым дорогими – Москва, Новосибирск и Иркутск. Согласно данным опроса, проведенного Райффайзенбанком*, арбузы с незначительным отрывом лидируют в ответах респондентов, которым задавали вопрос «арбуз или дыня»: 55% респондентов выбирают арбузы, а 45% - дыни.
Самые выгодные города России по ценам на арбузы и дыни
|
Город
|
Арбузы
|
Дыни
|
Астрахань
|
8 р.
|
27.5 р.
|
Краснодар
|
12 р.
|
25 р.
|
Ростов-на-Дону
|
9.5 р.
|
30 р.
|
Кемерово
|
12 р.
|
20 р.
Источник – исследование Райффайзенбанка в период 23.08 – 8.09
Самые дорогие города России по ценам на арбузы и дыни
|
Город
|
Арбузы
|
Дыни
|
Новосибирск
|
20 р.
|
50 р.
|
Иркутск
|
22.5 р.
|
32.5 р.
|
Москва
|
33,8 р.
|
70,4 р.
Источник – исследование Райффайзенбанка в период 23.08 – 8.09
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