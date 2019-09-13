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Где дешевле покупать арбузы и дыни? Райффайзенбанк составил карту цен

13 сентября 2019

Райффайзенбанк проанализировал цены на арбузы и дыни в 18 городах России. Основой для анализа стали агрегированные данные 94 специализированных бахчевых точек и рынков в период 24 августа – 7 сентября. Иркутск вошел в число  городов с самыми высокими ценами на арбузы и дыни.

Иркутск, Москва и Новосибирск возглавили рейтинг самых дорогих арбузных городов

Самыми выгодными городами для приобретения любимых бахчевых культур стали Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Кемерово, а самым дорогими – Москва, Новосибирск и Иркутск. Согласно данным опроса, проведенного Райффайзенбанком*, арбузы с незначительным отрывом лидируют в ответах респондентов, которым задавали вопрос «арбуз или дыня»: 55% респондентов выбирают арбузы, а 45% - дыни.  

Самые выгодные города России по ценам на арбузы и дыни

Город

Арбузы

Дыни

Астрахань

8 р.

27.5 р.

Краснодар

12 р.

25 р.

Ростов-на-Дону

9.5 р.

30 р.

Кемерово

12 р.

20 р.

Источник – исследование Райффайзенбанка в период 23.08 – 8.09

Самые дорогие города России по ценам на арбузы и дыни

Город

Арбузы

Дыни

Новосибирск

20 р.

50 р.

Иркутск

22.5 р.

32.5 р.

Москва

33,8 р.

70,4 р.

Источник – исследование Райффайзенбанка в период 23.08 – 8.09

Кстати, оказавшись у арбузной точки без наличных, на сайте Райффайзенбанка можно сделать перевод с карты на карту любого банка. Клиенты банка также могут воспользоваться сервисом СБП. Более подробно о бесплатном сервисе переводов с карты на карту любого банка можно узнать на сайте Райффайзенбанка.  


/ СИА /
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