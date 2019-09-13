Наталья Волощенко: «После утверждения стратегии развития туризма «Южного берега Байкала» мы получили заявки объемом 8 млрд рублей»

Байкальский банк ПАО Сбербанк принял участие в юбилейном 25-ом Международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2019», который прошел в Москве с 10 по 12 сентября на площадке выставочного комплекса Экспоцентр. Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Наталья Волощенко была приглашена в качестве эксперта на пленарное заседание форума «Новый взгляд на туриндустрию».

«Отдых-2019» является одним из самых масштабных мероприятий в туристическом секторе РФ, это активная площадка для развития деловых и партнерских связей, здесь всегда звучит самая актуальная экспертная аналитика тенденций в развитии мирового и отечественного туризма. Работа форума направлена на продвижение национальных турпродуктов, способствующих развитию отечественной туриндустрии и повышению качества услуг до стандартного мирового уровня.

Цели этого сектора экономики России на современном этапе развития в приветственном адресе к участникам форума озвучила Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец: «Сегодня перед туристической отраслью Российской Федерации стоят амбициозные задачи. Прежде всего это повышение конкурентоспособности, стимулирование внутреннего спроса, увеличение доли в объеме экспорта. Уверена, что юбилейный форум внесет вклад в решение этих задач».

В работе Международного Форума «Отдых-2019» приняли участие более 60 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, ведущие курортные зоны и туроператоры. Каждая экспозиция представляла собой яркую и самобытную презентацию турпредложения.

Байкальский банк ПАО Сбербанк представил концепцию развития туризма на Южном побережье Байкала, она разрабатывается по инициативе банка совместно с Правительством Иркутской области. В августе 2019 года стратегия концептуально нового подхода к развитию туризма вышла на финишную прямую, получила официальное согласование на реализацию и уже привлекла внимание со стороны инвесторов.

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка, рассказала участникам Пленарного заседания «Новый взгляд на туриндустрию», что в рамках стратегии разработано 6 брендовых туристических маршрутов:

– Они приземлены в конкретных географических точках Иркутской области и республики Бурятии, а также сделаны расчеты по ключевым показателям развития и результативности нового турпроекта. Мы уверены, что к 2023 году эти ключевые показатели роста будут достигнуты. На Байкале должен измениться так называемый «портрет туриста», увеличится срок его пребывания в туристической зоне, вырастет и средний чек расходов туриста. Этот результат будет достигнут благодаря объединенным усилиям нашего банка, региональной власти, маркетинговым решениям и бизнес-поддержке. Всего за три первых недели после утверждения стратегии мы уже получили около 20 заявок общей стоимостью на 8 млрд рублей от компаний, готовых инвестировать развитие туризма в южной части побережья Байкала»

Тема развития туризма на Байкале звучала на многих дискуссионных площадках форума, озеро и его туристические возможности вызывает интерес и у туристов, и у туроператоров. Пример такого интереса назвала Наталья Артамонова, заместитель генерального директора компании «РЖД Тур»:

– Байкал и его прибрежная территория могут по праву стать «сибирской Швейцарией». Запоминающийся ландшафт природы, уникальность озера очень привлекают туристов, как российских, так и зарубежных. И мы ежегодно отмечаем рост турпотока в этом направлении. РЖД сейчас активно развивает предложение по «путешествию на колесах», у нас неизменно растет спрос на маршрут Кругобайкальской железной дороги. Вернувшись с отдыха, наши туристы отмечают и потрясающую красоту озера, и его всесезонную притягательность, но положительные эмоции от Байкала портит разочарование от неразвитой инфраструктуры этой территории, сервиса, уровень которого требует роста. Так что, новый виток в развитии туризма в этой части Прибайкалья и в самом деле актуален и своевременен.

Вячеслав Иванов, директор проекта Local-IDтерриториальной идентичности и локального наследия, отметил:

– В России есть бренды, о которых знает весь мир, Байкал в их числе. Но мы этот потенциал не реализуем. Нужно поддерживать регионы, которые имеют базу и интересные туристические направления. Большой потенциал есть в экотуризме, деловом туризме и эти направления могут удовлетворить социальный запрос на создание качественной социальной среды в регионах, формирующих туристическую отрасль».

Только за первый день работы выставки локации и рабочие площадки форума посетили 5473 специалиста турбизнеса, в деловой программе приняли участие 40 спикеров и 1200 слушателей. Проект Байкальского Банка «Южный берег Байкала» прозвучал также на мобильной площадке редакции телеканала «Вести.Trevel», интервью с Натальей Волощенко было посвящено новому туристическому потенциалу прибайкальских регионов: «Байкальский банк в Международном форуме по туризму и отдыху участвует второй год подряд. Здесь мы изучаем тенденции развития туриндустрии и активно информируем участников туристического рынка –отечественного и зарубежного, о возможностях проекта «Южный берег Байкала». Мы прирастаем партнерами, видим все нарастающий интерес к предложению по отдыху на Байкале, значит - идем в верном направлении. Наш проект должен усилить привлекательность региона, усилить потоки поддержки экономики Иркутской области, и при этом он придаст туризму на Байкале цивилизованную форму, поможет сохранить озеро и прилегающие к нему земли».