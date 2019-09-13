Иркутские ремесленники создают арт-резиденцию «Устье» на берегу Байкала

Завершился первый этап строительства арт-резиденции под названием «Устье» в бурятском посёлке Кедровая-Сибирская. Это проект реализует команда иркутских ремесленников. Цель - создание зоны свободного творчества на живописном берегу Байкала.

На отдельном участке за лето они построили 3 гостевых домика, избу мастеров, создали бытовую инфраструктуру и организовали открытые мастерские по керамике, кузнечному делу и резьбе по дереву. Автор проекта, иркутянин Иван Кравченко, уверен, что «Устье» станет точкой притяжения творческих людей и туристов.

Концепция подразумевает создание зоны свободного творчества с комфортными условиями проживания и работы, сочетающую в себе туризм и самобытное ремесленничество. По задумке авторов проекта, человек из любой точки мира может приехать в «Устье», по территории которого протекает горная река и далее впадает в Байкал, а буквально за забором начинается тайга. Гости резиденции смогут не только отдохнуть в живописном месте, также поработать с мастерами, пройти обучение и сделать себе сувенир на память.

Средства для строительства арт-резиденции были получены через краудфандинговую площадку, а также за счёт грантовой поддержки.