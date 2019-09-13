Правительство РФ выделит 2,1 млрд рублей на строительство в Иркутске Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта

В Москве на заседании Правительства Российской Федерации под руководством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрено выделение Министерству спорта России из резервного фонда Правительства России в 2019 году средств для предоставления субсидии из федерального бюджета Иркутской области на оказание софинансирования строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. Объем выделяемых средств составляет 2 млрд 153,2 млн рублей. Об этом сообщил Губернатор Приангарья Сергей Левченко.

- Строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом идет очень быстрыми темпами, меньше года прошло с начала строительства, и мы стараемся успеть к чемпионату мира по хоккею с мячом к марту следующего года. Все средства, которые выделялись из областного бюджета в 2019 году, уже были освоены, и сейчас выделены средства из федерального бюджета для финансирования оставшейся части на 2019 год и начало 2020 года, - сказал Сергей Левченко.

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока. Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – более 46 тысяч квадратных метров.