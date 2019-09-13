Обследование жилых домов в подтопленных территориях Иркутской области завершат в течении 10 дней

Обследование жилых домов в подтопленных территориях Иркутской области должны завершить в течении 10 дней. Об этом заявил председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко во время заседания Правительственной комиссии, которое состоялось в Москве 12 сентября. На встрече обсудили актуальные вопросы территорий, пострадавших от паводков, а также подвели промежуточные итоги проделанной работы.

- Цифры каждый день меняются. У нас на 12 сентября 2019 года принято 4 679 заявлений на получение жилищных сертификатов, оформлено 3 255 свидетельств на 9 281 человек, если в деньгах, то это 9 млрд 420 млн рублей, купили жилье 378 семей, на общую сумму более 1 млрд рублей. Что касается капитального ремонта, от граждан поступило 2 022 заявлений, по 548 приняты решения,- доложил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

О необходимости проведения повторного обследования поступило 840 заявлений граждан, обследовано 582 помещения, принято решение по 499 помещениям, в том числе 427 признаны непригодными для проживания.

В связи с возможностью авансирования работ по ремонту жилья 779 граждан осуществляет ремонт самостоятельно (22 %), на перечисление аванса поступило 69 заявлений, документы переданы на оплату.

Также Губернатор Иркутской области рассказал о динамике строительства жилья для переселенцев из зоны затопления. Так в Тулуне в микрорайоне «Угольщиков» заключены два контракта на строительство 21 многоквартирного дома (496 квартир) между ГКУ «Службой заказчика Иркутской области» и ООО СК «ВостСибСтрой». Утвержден эскиз проекта планировки под строительство индивидуальных домов в микрорайоне «Березовая Роща». По территории первой очереди застройки распределены подрядчики. Для демонстрации предлагаемых гражданам жилых помещений АО «Крокус» завершено строительств двух индивидуальных домов. Ведется строительство трех домов компанией «Климат групп» (принято 11 заявлений) и АСТ-Строй (принято 17 заявлений). Дополнительно на строительство ИЖС вышел ООО «Профи Строй». По обеим площадкам строительства в г. Тулуне начата проработка вопросов создания благоприятной городской среды.

В Нижнеудинске, под строительство ИЖС и МКД предполагаются два участка: по пер. Безымянный под строительство МКД на 30 квартир и в микрорайоне «Горный». Земельный участок в микрорайоне «Восточный» в дальнейшем предполагается под комплексное развитие территории. В целях строительства жилья имеются земельные участки в г. Нижнеудинске, Чунском и Тайшетском районах в достаточном объеме.

Виталий Мутко подчеркнул необходимость продолжать уделять пристальное внимание не только Тулуну, как территории, наиболее пострадавшей от наводнения, но и другим населенным пунктам, пусть в меньшей степени, но тоже принявшим на себя удар стихи.

- Гражданам, которые хотят уехать из территорий, где они проживали, необходимо оказать помощь с выбором жилья. Тем, кто хочет остаться, необходимо, как можно быстрее определиться с конкретным жильем,- сказал председатель правительственной комиссии Виталий Мутко.