В Братске завершила работу выставка SibWoodExpo

Подошла к своему завершению международная выставка лесопользования SibWoodExpo. На протяжении трех дней проходили деловые встречи, показательные выступления участников, презентации брендов и многое другое, что напрямую касалось важной отрасли нашего региона – лесной промышленности.

На торжественной церемонии закрытия выставки со словами благодарности выступил генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов: «По итогам предварительного анкетирования участников выставки большинство высказались за то, чтобы через год мы провели выставку вновь в Братске. Многие участники нашли здесь новые деловые контакты, и мы надеемся, что это приведет к хорошим результатам для их бизнеса. Это говорит о том, что наша выставка выполняет свою функцию. Я думаю, что на будущий год мы увеличим количество специалистов, которые будут здесь присутствовать».

На церемонии закрытия он вручил благодарственное письмо временно исполняющему обязанности ректора Братского государственного университета Илье Сергеевичу Ситову. Илья Сергеевич отметил: «Выставка профильная и здесь нельзя не отметить профильность университета, потому что в его составе есть лесопромышленный факультет. Отрадно, что в Братске проводится такая выставка, а это значит, что мы движемся на направление развития. Мы надеемся, что в следующем году мы также будем соорганизаторами деловой программы. Я уверен, что в выставке будет принимать участие еще больше спикеров и докладчиков от нашего университета.».

Если говорить о деловой программе выставки, важно отметить проведение обучающего семинара, который прошел в рамках мероприятия. Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса ЛЕСТЕХ совместно с Братским государственным университетом и ОАО «Сибэкспоцентр» обсудили современные технологии лесозаготовительного и лесопильного производства. Кроме того, в день открытия выставки состоялось проведение круглого стола, который был организован БГУ и Ассоциацией комплекса ЛЕСТЕХ. Основными темами обсуждения стали проблемы лесного комплекса Иркутской области на современном этапе. Спикерами были подняты вопросы, касающиеся лесных пожаров. Кроме этого, поговорили о важности проблем лесовосстановления, перехода на плантационное лесовыращивание, о сохранении биологического разнообразия и о проблемах санитарного состояния лесов, а также подняли вопросы о подготовке кадров для лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства Восточно-Сибирского региона.

Помимо этого, 12 сентября в конференц-зале представители Торгово-промышленной палаты г. Братск подготовили семинар, на котором обсудили меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также провели презентацию программ фонда развития промышленности. В этот же день специалисты ООО «РУДуд» подготовили презентацию своей продукции. Компания занимается производством цепей. На рынке производство находится уже 40 лет. Гости мероприятия узнали о выпуске универсальной цепи компании, которая подходит для всех лесозаготовительных машин.

Программа выставки была довольно насыщенной и полезной. На площадке можно было не только принять участие в круглых столах и семинарах, но и воочию посмотреть показательные выступления экспонентов. Так, например, ООО «Лесотехника» организовало показательные выступления – резьба по дереву. В свою очередь ООО «Подъемные машины» подготовили демо-платформу для показа работы лесопогрузочной техники Kesla, а также прошла долгожданная презентация Ассоциацией «КАМИ» нового лесопильного оборудования и оборудования для переработки и утилизации древесины.

По доброй традиции состоялось награждение участников выставки. Золотую звезду вручили АССОЦИАЦИИ "КАМИ", ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ», ООО «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ», АО "ГРУППА "ИЛИМ", ESTERER WD GMBH, ООО ФИРМА "ЭЛАНД", ООО "БАЙКАЛАВТОТРАК", ООО "ВУД ПРОФИ МАШИНЕРИ", ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦПРИЦЕП», KVARNSTRANDS VERKTYG AB, КОМПАНИИ VEISTO OY, КОМПАНИЯМ HEKOTEK и HEINOLA. Серебряной звезды мероприятия удостоились АО «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ», ООО "АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ", ООО «АНС ГРЕЙФЕР», ООО «СПЕЦМАШСЕРВИС», ООО «ЭКОНИВАСИБИРЬ», ФИЛИАЛ ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» «ПРИБАЙКАЛЛЕСПРОЕКТ», ООО «НОРДИК ТРАКШИН» ООО «СИБТЕХИМПЕКС», а также ЗАВОД ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ «ЭНЕРГОТЕХ».

Событие собрало 50 участников из разных стран мира, что говорит о высоком интересе со стороны иностранных партнеров и важности проведения данного мероприятия. География участников очень разнообразна. Экспонентами стали компании из Иркутска, Москвы, Кирова, Братска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Твери. А также из зарубежных стран: Австрии, Германии, Китая, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Среди официальных дилеров на выставке присутствовали представители немецкого станкостроительного концерна WEINIG, канадской компании Tigercat, запасных частей на импортную спец. технику и ходовые системы DCF – OREGON, DONALDSON, манипуляторов Kesla, Loglift, VPL Лесхозмаш, Taifun Liv, дорожно-строительной техники JCB, продукции фирм Cranab AB (Швеция), ZFE (Германия), SBL (Германия), Hytera (Финляндия), а также дилер техники КАМАЗ, концерна PALFINGER, компании SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, представители торговых марок HUSGVARNA, STIHL, производители техники KESLA, официальные дилеры Volvo, Construction Equipment, Rottne Industri, Dressta, Mecalac и другие.

Важно отметить и мнение экспонентов по поводу проведения выставки «SibWoodExpo» в г. Братск. Интерес, несомненно, есть к региону, так как именно здесь расположена столица лесопромышленного комплекса. Площадка ТКЦ «Братск Арт» и выставка в целом дает участникам хорошую возможность встретиться, провести деловые переговоры, заключить еще больше контрактов, узнать о самых современных технологиях и посмотреть новинки техники. Так, например, начальник отдела продаж компании KVARNSTRANDS Игорь Лапченко из Швеции рассказал о своем интересе участия в выставке: «Мы впервые стали экспонентами выставки, и мы очень довольны, что к нашему стенду большой интерес со стороны посетителей. Нашим представителям уже удалось продать инструмент, причем как новым, так и старым клиентам, и это не может не радовать. И, конечно же, проведение выставки в Братске более актуально, потому что мы можем находиться ближе к деревообработчикам, а все крупные компании находятся на севере области».

Международная выставка лесопользования SibWoodExpo стала неотъемлемой частью решения вопросов в лесопромышленной отрасли как для региона, так и для страны в целом. Это обуславливается заключением договоренностей между российскими и иностранными партнерами. Участники смогли создать выгодные проекты, запланировать новые встречи, обменяться опытом и посмотреть новинки техники. Гостеприимный Братск позволил собрать воедино самые крупные компании лесопромышленной отрасли и наметить дальнейшие планы для развития деревообрабатывающей промышленности.