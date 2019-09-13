ОСАГО: от жесткого регулирования к свободным тарифам

Ситуация в сегменте ОСАГО позволяет перейти от системы жесткого регулирования к более свободным тарифам. Об этом на Московском финансовом форуме заявил исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. В сентябре Госдума рассмотрит законопроект по переходу к персонализированному ценообразованию в ОСАГО.

«Мы прошли через кризис, повлекший массовый уход страховщиков и рост страхового мошенничества, - отметил Уфимцев. – Сейчас ситуация значительно улучшилась: страховые компании навели порядок в своей деятельности, улучшили работу с потребителями, снизили количество жалоб и т.д.».

Представитель РСА полагает, что это произошло в том числе благодаря росту конкуренции и сбалансированности рынка. Так, по данным Федеральной антимонопольной службы в сегменте ОСАГО отсутствует ярко выраженный лидер. Например, на первом месте расположилась компания «АльфаСтрахование» с долей рынка 13,7%. На втором – «РЕСО-Гарантия» с долей 12,7%. На третьем «Ингосстрах» (11,9%).

«Страховщики смогли перераспределить свои риски. И больше не возникает ситуаций, когда человек не может купить полис потому что он очень дорогой. Сейчас у всех есть возможность выбора страховой компании, в том числе в электронной системе Е-Гарант».

Уфимцев отметил, что после первого этапа индивидуализации ОСАГО, несмотря на опасения ряда экспертов, полис подешевел. «Опытные водители получили скидку, а молодые – повышение. Отмечу, что в большинстве регионов за 7 месяцев 2019 года средняя премия либо снизилась, либо не изменилась».

Следующий этап реформы ОСАГО запланирован на начало 2020 года. Законопроект предполагает расширение тарифного коридора сначала на 30%, а со временем – на 40% вверх и вниз. Вместе с этим вводятся новые коэффициенты, влияющие на величину тарифа. Сумма страховой премии будет формироваться исходя из манеры вождения и количества грубых нарушений ПДД. При этом действующие коэффициенты, зависящие от территории проживания и мощности двигателя планируется отменить. Потому что они не влияют на аварийность.