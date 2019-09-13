Подразделения МЧС по Иркутской области приведены в режим повышенной готовности

Подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области из-за неблагоприятного метеопрогноза приведены в режим повышенной готовности.

14 и 15 сентября в Иркутской области при прояснении ожидаются заморозки до -6. Местами по области ожидаются порывы северо-западного, западного ветра 15-20 м/с, днём в северных районах 18-23 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Населению необходимо принять меры предосторожности, отказаться от туристических маршрутов, избегать поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах, сообщает пресс-служба МЧС.