Иркутск и Киргизия обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Киргизской Республики в Российской Федерации Аликбеком Джекшенкуловым, сообщает 13 сентября пресс-служба мэрии.

– Традиционно между нашими народами установлены крепкие добрососедские отношения. Мы поддерживаем экономические связи, сотрудничество в области образования и культуры , – отметил Дмитрий Бердников. – В Иркутске с 2012 года работает общественная киргизская национально-культурная организация «Единение». Ее представители участвуют во многих городских мероприятиях, знакомят иркутян с традициями и культурой киргизского народа. Убежден, взаимодействие между Иркутском и Киргизской Республикой будет развиваться и крепнуть.

В ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли – поставки сельскохозяйственной продукции из Киргизской Республики. Кроме того, Аликбек Джекшенкулов высказал заинтересованность в установлении побратимских связей между Иркутском и одним из городов Киргизии.

– Иркутск является для нас крайне важным партнером для сотрудничества. В столице Прингарья проживает более пяти тысяч наших соотечественников. Они трудятся в торговле, строительстве, сфере услуг. Мы благодарны, что здесь у них есть возможность работать и жить. Сегодня созданы все условия, чтобы развивать еще более плодотворное сотрудничество между Иркутском и Киргизской республикой, – подчеркнул Аликбек Джекшенкулов.