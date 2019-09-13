S7 посадила первые 20 тыс. деревьев в Новосибирской области, на очереди - Иркутская область

Сегодня S7 Airlines провела первую посадку деревьев, средства на которую были собраны в рамках инициативы «Мы – Сибирь». Команда из трёхсот человек – волонтеры межрегиональной экологической организации «ЭКА» и сотрудники S7 Airlines – высадила 5 га саженцев сосны и лиственницы в Коченевском районе Новосибирской области. Следующим шагом станут посадки в Иркутской области.

Старт активному этапу инициативы «Мы – Сибирь» дал председатель совета директоров S7 Group Владислав Филёв. Вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым они посадили первые саженцы будущего леса.

«Я хотел бы поблагодарить всех за ваше неравнодушие. Нам очень приятно осознавать, что идея нашла очень широкий отклик. Нам удалось собрать средства для посадки миллиона деревьев в регионах Сибири всего за один месяц. Мы понимаем, что один миллион деревьев – лишь малый вклад, но я уверен, что любое усилие всегда лучше бездействия. Надеюсь, что наш шаг вдохновит многих на создание подобных инициатив», – говорит председатель совета директоров S7 Group Владислав Филёв.

Следующим шагом станут посадки в Иркутской области, которые пройдут в октябре 2019 года. Всего в течение двух лет на доступных для посадки территориях в Сибирском регионе появится более миллиона деревьев.

За ходом проекта можно следить на сайте s7.ru. Здесь будут размещаться фотоотчёты, а также информация, в каких зонах и объёмах идут посадки, какой уход ведётся за уже посаженными деревьями, как можно присоединиться к инициативе в качестве волонтёра.