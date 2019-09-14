ИАЦ «Альпари»: Что будет на фондовом рынке

Российский фондовый рынок находится в растущем тренде. За прошедший месяц валютный индекс РТС поднялся на 4,8% до 1354,68 пункта, а рублевый индекс Московской Биржи вырос почти на такую же величину - на 4,7% до 2817,05 пункта. Что ожидает наш фондовый рынок и отдельные акции на следующей неделе?

Уже в понедельник можно ожидать заметных движений в бумагах «Полюса» и группы Polymetal International. 16 сентября в США откроется Gold Forum Americas - один из старейших форумов для инвесторов в золото и акции золотодобывающих компаний всего мира, который завершится 18 сентября. В форуме примут участие, как заявлено в программе, представители двух российских золотодобывающих корпораций – «Полюс» и Polymetal. Вероятно, компании могут сделать в ходе форума имеющие значение для рынков их акций заявления. Наша целевая цена по акциям «Полюса» составляет 7500 руб., по акциям группы Polymetal – 1000 руб., рекомендуем «держать» и те, и другие бумаги.

Во вторник, 17 сентября, закроется реестр акционеров «Северстали», имеющих право на получение дивидендов. Внеочередное общее собрание акционеров компании приняло решение направить на промежуточные дивиденды по итогам шести месяцев 2019 года 22,38 млрд руб., что соответствует 26,72 руб. на акцию. Это на 42% меньше, чем дивиденд на акцию по итогам аналогичного периода 2018 года и на 25% меньше размера дивиденда на акцию за первый квартал 2019 года. Сокращение дивидендов связано с осуществлением компанией масштабной инвестиционной программы в 2019-2021 годы, о чем эмитент своевременно проинформировал акционеров. Новость нейтральна для акций эмитента. Наша целевая цена акции «Северстали» составляет 1080 руб., рекомендация - «держать» акции.

А на официальном сайте «Роснефти» сообщается, что компания примет 18 сентября участие в конференции для инвесторов Berenberg Energy Conference. Эту конференцию ежегодно проводит крупный немецкий инвестиционный фонд Berenberg. Может быть, на этой конференции представители «Роснефти» сделают некие важные заявления для инвесторов и фондового рынка? Это возможно, хотя выступления представителей эмитентов на мероприятиях такого рода далеко не всегда бывают публичными – деньги, как говорится, любят тишину. В любом случае, такое объявление, сделанное заранее эмитентом на его сайте, есть повод понаблюдать за динамикой акций «Роснефти» в среду, 18 сентября. Наша расчётная цена акции «Роснефти» составляет 480 руб., рекомендация - «покупать» акции в годовом горизонте.

18 сентября произойдёт очень важное событие для всех мировых фондовых и валютных рынков: ФРС США обнародует своё решение по процентной ставке. Аналитики ожидают, что ФРС понизит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75-2%. В принципе, понижение процентной ставки должно ослабить доллар и вызвать рост на фондовом рынке США. Однако многое будет зависеть от сопроводительных комментариев ФРС и от выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чья политика была не один раз жёстко раскритикована президентом США Трампом, поэтому возлагать надежды на космический рост фондовых рынков после публикации этого решения Федрезерва не стоит. В любом случае, на мировых и российском фондовом рынке 18-19 сентября можно будет ожидать значительной волатильности.

Прогнозируем на будущей неделе индекс РТС в рамках 1300-1400 пунктов, а индекс МосБиржи – в диапазоне 2790-2850 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»