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Денис Мацуев высадил саженцы сосны в Иркутской области в рамках акции «Живи, лес»

14 сентября 2019

Иркутская область присоединилась к Всероссийской экологической акции «Живи, лес». Впервые в рамках кампании на территории Кировского лесничества в Боханском районе состоялся экомарофон «Сохраним лес», участие в котором принял всемирно известный пианист Денис Мацуев.

Музыкант отметил, что восстановление лесов – важное и необходимое дело. Сохранить и защитить легкие планеты – наша задача.

- Моя родная земля и мой родной дом ассоциируются у меня с добром. Я всегда говорил и буду говорить, что лозунг наших людей, сибиряков - делать добро. Самое главное, что мы все близкие люди и не можем оставаться в стороне. Сейчас нам нужно помочь нашей области, была беда – и пожары, и наводнения, нельзя оставаться равнодушными. Акция замечательная, я не мог не поучаствовать. Ведь лес – это наше достояние, наши легкие, - добавил Денис Мацуев.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Роман Герасимов пояснил, что на центральной площадке экомарафона «Сохраним лес» сегодня работало около 500 человек, лес посажен на площади более 9 га.

- Иркутская область – один из участников большого Всероссийского марафона, конечная цель которого посадить 30 миллионов деревьев. На территории региона сегодня подобные акции проходят в семи разных точках на общей площади больше 110 га, - пояснил заместитель министра. 

Участие в акции сегодня приняли представители различных организаций Иркутской области, школьники, студенты, общественники, блогеры. Организаторами акции выступили министерство лесного комплекса Иркутской области, территориальное управление министерства по Кировскому лесничеству, Лесхоз Иркутской области и АУ «Иркутсклеспроект».


/ СИА /
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