В Иркутске объявлен конкурс на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

В Иркутске объявлен открытый конкурс на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, Бульвар Гагарина, д.42 . Организатором открытого конкурса является АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системам», комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска.

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 924 066 (девятьсот двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть рублей) рублей 00 копеек. Срок окончания подачи конкурсных заявок 30.09.2019 г. 17:00 местного времени. Конкурсные заявки подаются по адресу: Иркутская область г. Иркутск, по адресу 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 27 в рабочие дни с 08:00-17:00. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено 01.10.2019 года 10:00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 27. сообщает пресс-служба мэрии.