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Сергей Левченко проверил ход строительства жилья для пострадавших от наводнения

14 сентября 2019

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко продолжает работу в районах Приангарья, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Сегодня глава региона вновь посетил площадки, отведенные под жилую застройку в Тулуне.

В микрорайоне Сосновый Бор планируется построить многоквартирные дома. Сейчас здесь проводится расчистка и подготовка необходимой территории, до наступления холодов будет залит фундамент для всех многоквартирных домов.

Микрорайон Березовая Роща отведен под индивидуальную жилую застройку. Здесь уже полностью готовы два дома. Их осматривают потенциальные жильцы, они знакомятся с предлагаемыми технологиями строительства.

- Сегодня люди могут выбирать из пяти вариантов индивидуальных домов, к которым относится также приусадебный участок 15 соток. Здесь же в микрорайоне будет построена вся необходимая социальная инфраструктура - школа, детские сады, спортивные сооружения, места для торговли и ведения малого и среднего бизнеса. Так что здесь будет очень хороший микрорайон на полторы тысячи семей, - рассказал Сергей Левченко.


/ СИА /
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