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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий В Иркутской области

14 сентября 2019

Ночью 15 сентября на большей части земледельческих районов Иркутской области ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и снега, местами возможно установление временного снежного покрова, что создаст неблагоприятные условия для уборки урожая.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей региона на необходимость соблюдения мер личной безопасности. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.


/ СИА /
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