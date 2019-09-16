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Иркутск на 2-м месте после Москвы по росту цен на новостройки после ввода эскроу-счетов

16 сентября 2019

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах страны. Больше других выросли цены в Иркутске — на 6,6%, Балашихе — на 6,4% и Новосибирске — на 6,3%.

В 53 городах из 63 рассматриваемых цены на новостройки выросли за лето. Больше всего поднялась стоимость на первичную жилую недвижимость в Иркутске — на 6,6%. Если в июне квадратный метр в новостройке стоил здесь 60 426 руб., то в августе — 64 396. Второе место в рейтинге — у Балашихи, где цены поднялись с 87 015 до 92 566 руб., на 6,4%. На третьем месте оказался Новосибирск с положительной динамикой 6,3%: цены здесь поднялись с июньского 63 691 до августовских 67 689 руб. за кв. м.

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С 1 июля, после перехода на  эскроу-счета, в 48 из 63 рассматриваемых городов цены на первичную недвижимость выросли: от 0,1% в Чебоксарах до 4,8% в Москве. Значительный рост отмечен в Иркутске — на 3,6%, в Нижнем Новгороде — на 3,4%, а также в Симферополе — на 2,8%.

10 городов России с максимальным ростом цен на новостройки после ввода эскроу-счетов

Город

Регион

Цена руб./кв.м.,
июль 2019

Цена руб./кв.м.,
август 2019

Динамика

1

Москва

Москва

229 673

240 598

4,8%

2

Иркутск

Иркутская область

62 141

64 396

3,6%

3

Нижний Новгород

Нижегородская область

73 621

76 096

3,4%

4

Симферополь

Крым

71 562

73 591

2,8%

5

Сочи

Краснодарский край

121 259

124 574

2,7%

6

Ижевск

Удмуртия

53 779

55 136

2,5%

7

Тула

Тульская область

56 843

58 206

2,4%

8

Вологда

Вологодская область

44 645

45 657

2,3%

9

Барнаул

Алтайский край

48 863

49 837

2,0%

10

Хабаровск

Хабаровский край

83 496

85 112

1,9%
 

 


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