Иркутск на 2-м месте после Москвы по росту цен на новостройки после ввода эскроу-счетов

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах страны. Больше других выросли цены в Иркутске — на 6,6%, Балашихе — на 6,4% и Новосибирске — на 6,3%.

В 53 городах из 63 рассматриваемых цены на новостройки выросли за лето. Больше всего поднялась стоимость на первичную жилую недвижимость в Иркутске — на 6,6%. Если в июне квадратный метр в новостройке стоил здесь 60 426 руб., то в августе — 64 396. Второе место в рейтинге — у Балашихи, где цены поднялись с 87 015 до 92 566 руб., на 6,4%. На третьем месте оказался Новосибирск с положительной динамикой 6,3%: цены здесь поднялись с июньского 63 691 до августовских 67 689 руб. за кв. м.

С 1 июля, после перехода на эскроу-счета, в 48 из 63 рассматриваемых городов цены на первичную недвижимость выросли: от 0,1% в Чебоксарах до 4,8% в Москве. Значительный рост отмечен в Иркутске — на 3,6%, в Нижнем Новгороде — на 3,4%, а также в Симферополе — на 2,8%.

10 городов России с максимальным ростом цен на новостройки после ввода эскроу-счетов