Иркутск на 2-м месте после Москвы по росту цен на новостройки после ввода эскроу-счетов

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках в 63 крупных городах страны. Больше других выросли цены в Иркутске — на 6,6%, Балашихе — на 6,4% и Новосибирске — на 6,3%.
В 53 городах из 63 рассматриваемых цены на новостройки выросли за лето. Больше всего поднялась стоимость на первичную жилую недвижимость в Иркутске — на 6,6%. Если в июне квадратный метр в новостройке стоил здесь 60 426 руб., то в августе — 64 396. Второе место в рейтинге — у Балашихи, где цены поднялись с 87 015 до 92 566 руб., на 6,4%. На третьем месте оказался Новосибирск с положительной динамикой 6,3%: цены здесь поднялись с июньского 63 691 до августовских 67 689 руб. за кв. м.
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С 1 июля, после перехода на эскроу-счета, в 48 из 63 рассматриваемых городов цены на первичную недвижимость выросли: от 0,1% в Чебоксарах до 4,8% в Москве. Значительный рост отмечен в Иркутске — на 3,6%, в Нижнем Новгороде — на 3,4%, а также в Симферополе — на 2,8%.
10 городов России с максимальным ростом цен на новостройки после ввода эскроу-счетов
|
№
|
Город
|
Регион
|
Цена руб./кв.м.,
|
Цена руб./кв.м.,
|
Динамика
|
1
|
Москва
|
Москва
|
229 673
|
240 598
|
4,8%
|
2
|
Иркутск
|
Иркутская область
|
62 141
|
64 396
|
3,6%
|
3
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
73 621
|
76 096
|
3,4%
|
4
|
Симферополь
|
Крым
|
71 562
|
73 591
|
2,8%
|
5
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
121 259
|
124 574
|
2,7%
|
6
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
53 779
|
55 136
|
2,5%
|
7
|
Тула
|
Тульская область
|
56 843
|
58 206
|
2,4%
|
8
|
Вологда
|
Вологодская область
|
44 645
|
45 657
|
2,3%
|
9
|
Барнаул
|
Алтайский край
|
48 863
|
49 837
|
2,0%
|
10
|
Хабаровск
|
Хабаровский край
|
83 496
|
85 112
|
1,9%