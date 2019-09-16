Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов выступил на XVII Международном банковском форуме

С 11 по 14 сентября проходит XVII Международный банковский форум «Банки России – XXI век», который традиционно в Сочи проводит Ассоциация региональных банков России при поддержке и участии Центрального банка РФ, Всемирного банка и других международных организаций.

13 сентября Сергей Аврамов принял участие в деловом завтраке «ГК РЕГИОН» «Депозиты и финансовые инструменты: баланс рисков и возможностей».

Также в деловом завтраке приняли участие: Анатолий Аксаков, председатель Совета Ассоциации «Россия»; Георгий Лунтовский, президент Ассоциации банков России; Сергей Швецов, первый заместитель Председателя Банка России; Сергей Менжинский, председатель Совета директоров ГК «РЕГИОН»; Алексей Моисеев, заместитель Министра финансов РФ, Алексей Лященко, депутат ГД, член комитета Госдумы по финансовому рынку; Алексей Тимофеев, президент НАУФОР; Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ГК «РЕГИОН»; Алина Розенцвет, вице-президент ГК «РЕГИОН»; Василий Заблоцкий, президент НФА, а также топ-менеджеры других банков.

В своем выступлении Сергей Аврамов отметил, что спецификой АТБ, как и многих других российских банков, является значительная доля срочных депозитов физических лиц в ресурсной базе, в связи с чем стратегия управления ресурсами предполагает постоянный мониторинг этого рынка и поддержание ставок по вкладам в соответствии с конкурентной средой.

- В настоящее время форум «Банки России – XXI век» - одно из самых крупных мероприятий в стране для банковского сообщества, регуляторов финансового рынка, органов исполнительной, законодательной власти и средств массовой информации. Это мероприятие для тех людей, которым не просто интересна банковская система страны, а которые каждый день трудятся над актуальными вопросами и рычагами воздействия, позволяющими развивать финансовый рынок. Сегодня обсуждая тему «Депозиты и финансовые инструменты: баланс рисков и возможностей», мы акцентировали внимание на необходимости и существующей потребности банков, в классическом их понимании, в «комфортном» фондировании, которое является достаточно важным фактором финансового результата, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Всего за три дня форума участники мероприятия посетят открытие конференции «Взаимодействие реального и финансового секторов в условиях цифровизации экономики: Россия и международная практика», панельную дискуссию «Финансовые технологии как драйверы повышения эффективности бизнеса», круглые столы на темы «Банковское обслуживание малого и среднего предпринимательства (МСП): сегодня и завтра», «Цифровой банкинг, регулирование и надзор: от классического банкинга до финансовых экосистем», «Роль банков в развитии регионов: провайдер финансовых услуг, социальный институт или драйвер инноваций» и многое другое. В обсуждении тем принимают участие представители и топ-менеджеры крупнейших банков и ассоциаций России, президенты крупнейших финансовых организации и ведущие специалисты финансового сектора.