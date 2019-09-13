На Московском финансовом форуме Герман Греф рассказал об инновациях в области бесконтактного налогового администрирования

Сбербанк принял участие в дискуссии на сессии Московского финансового форума (МФФ-2019) «Инновации в области бесконтактного налогового администрирования. Опыт реализации проекта “Cамозанятые”». Модератором дискуссии стал руководитель ФНС России Михаил Мишустин. В обсуждении активное участие принял Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Спикерами стали: сооснователь и генеральный директор Яндекса Аркадий Волож, генеральный директор ЦИАН ГРУПП Максим Мельников и заместитель министра финансов Российской Федерации Илья Трунин, представители бизнес-сообщества.

Участники обсудили возможности, которые открывают цифровые технологии для государственных регулирующих органов по взаимодействию с представителями бизнеса. При этом было отмечено, что в основе новых практик ФНС лежат идеи и инновации, почерпнутые в том числе в Сбербанке.

В выступлениях прозвучала положительная оценка инициатив ФНС по созданию прозрачной и удобной системы учета налоговых отчислений. Основой такого подхода стал пилотный проект по введению специального налогового режима для самозанятых, начатый в 2019 году в четырех регионах РФ. Главной задачей является создание простого и удобного способа легального ведения деятельности и уплаты налогов.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Федеральная налоговая служба делает замечательную вещь: создает плоскую модель взаимодействия людей с государством, обеспечивающую равенство условий для всех. Эта схема привлекает представителей новых поколений, которые выросли в эпоху интернета, привыкли быстро получать признание в веб-реальности, и классические каналы коммуникаций на них не оказывают влияния. Легальная уплата налогов становится не только рациональным, но и престижным, выгодным делом. Подобное взаимодействие государства и граждан, в основе которого лежит стремление изучить клиентский путь, будет определяющим в будущем».