«В России сейчас есть уникальная возможность для прорыва». Герман Греф обсудил экономические реформы на Московском финансовом форуме

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в пленарной сессии Московского финансового форума «Экономические реформы в России: эволюция и сегодняшние приоритеты».

Модератором дискуссии выступил председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров.

Помимо главы Сбербанка, спикерами сессии стали первый заместитель Председателя Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов, Председатель Правления ООО «УК Роснано» Анатолий Чубайс.

Участники дискуссии обсуждали богатый опыт реформ, накопленный Россией, и говорили о том, какие проблемы стоят перед страной сейчас и какие преобразования ей нужны.

Герман Греф в ходе дискуссии заявил, что ключевой проблемой сегодня является проблема управления.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Экономика стала более сложной, инструменты стали сложнее, и мы не можем использовать старую модель для решения сегодняшних проблем… У нас нет бизнес-модели экономического роста нашей страны. У нас нет консенсуса, что надо делать. Если нет консенсуса, что нужно делать, вопрос ʺкак?ʺ вообще не стоит в повестке дня».

Национальные проекты, по мнению Германа Грефа, не дадут искомого результата в силу не до конца качественного их структурирования и из-за того, что там нет гигантских финансовых ресурсов. Имеющийся объем средств он предложил направить на совершенно другие вещи:

«Судьба нам сделала подарок. Технологии взорвали все сферы: сферу управления, здравоохранения, образования, индустрию, сервисы. Абсолютно другая модель складывается в мире. Соответственно, все деньги по нацпроектам надо пустить на переизобретение, создание новой модели в каждой из этих сфер. За эти деньги эти реформы мы точно можем сделать».

По мнению главы Сбербанка, в России сейчас есть уникальная возможность для прорыва: есть люди, деньги и свои технологии.