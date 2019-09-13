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Сбербанк начнет предоставлять платежные документы по эквайрингу клиентам банка через электронный документооборот

13 сентября 2019

Сбербанк совместно с компанией ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в Группу компаний Сбербанка) тиражировал на банковские отделения во всей стране процесс предоставления платежных документов по эквайрингу клиентам сегмента регионального госсектора.

Ранее процесс отправки платежных документов осуществлялся почтовыми службами и занимал около 30 дней, что влияло на рост дебиторской задолженности и лояльность клиентов. Команда сотрудников Московского банка ПАО Сбербанк и РЦСОРБ г. Самара совместно с «КОРУС Консалтинг СНГ» предложили решение для оптимизации процесса. Процедура предоставления платежных документов по эквайрингу была переведена в электронный вид. Решение позволило сократить сроки документооборота с 30-ти до 2-х дней. В июле 2019 года проект запущен для 6 тысяч клиентов банка по всей стране.

Сергей Машурин, руководитель ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»:

«Сбербанк рад способствовать развитию информационных услуг в России. Клиенты получат возможность обмениваться первичными документами с контрагентами в электронном виде, при этом юридическая значимость этих документов будет сохранена».


/ СИА /
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