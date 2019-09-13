ВТБ поддержит осенний велофестиваль в Москве

В воскресенье, 15 сентября, в столице пройдет «Осенний велофестиваль», в котором примут участие около 30 тысяч человек. Генеральным партнером мероприятия является московский прокат «Велобайк» и банк ВТБ.

Старт «Московского осеннего велофестиваля» запланирован на 12.00 в фестивальном городке в Лужниках. Велосипедисты преодолеют 24 км по Фрунзенской набережной, Садовому кольцу и финишируют в Лужниках.

Участие в велофестивале является бесплатным, специального уровня подготовки или экипировки не требуется. Любой желающий может взять свое транспортное средство или воспользоваться прокатом «Велобайка». При этом 15 сентября будет действовать специальная тарификация: время бесплатного проката увеличится до 60 минут, а все поездки длительностью до 6 часов будут стоить 100 рублей для всех типов доступа.

На старте для всех участников велофестиваля будет открыта мастерская «Велобайка», где профессиональные механики помогут подготовить велосипед к заезду. При этом на маршруте участников велофестиваля будет сопровождать автомобиль технической помощи.

Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров АО «Ситибайк», отметил: «Осенний велофестиваль пройдет по новому маршруту. Участники смогут полюбоваться красивыми видами набережных столицы и главных центральных улиц. Каждый год мы активно принимаем участие в городских праздниках, совместно с правительством Москвы продолжаем развивать велокультуру. Нам отрадно, что и в этом году мы с „Велобайком“ смогли поддержать мероприятие».

Максим Акимов, президент общественного проката «Велобайк», прокомментировал: «Велобайк продолжает развивать систему городского проката совместно с правительством Москвы. В этом году уже совершено более 4,2 млн поездок, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В новом сезоне станции велопроката появились в 12 новых районах города, в настоящее время сеть охватывает 62 района, расположенных в 9 округах Москвы. Отдельное внимание уделяется электровелосипедам — их в этом году стало более 400. В ближайшие 2-3 года планируем существенно увеличить количество велосипедов, используемых жителями и гостями нашего города».

«Московский осенний велофестиваль» проводится при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В этом году в Москве уже прошли весенний и летний велофестивали.

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