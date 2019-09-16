Связь-Банк предложил новый вклад «Моя стратегия» с НСЖ со ставкой до 9%

С 13 августа в офисах Связь-Банка можно открыть новый вклад «Моя стратегия» с доходностью до 9% годовых в рублях вместе с программой накопительного страхования жизни.



Вклад «Моя стратегия» позволяет клиентам одновременно получить высокий доход по вкладу, сформировать дополнительный капитал на будущее, а также обеспечить финансовую защиту в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со здоровьем.



Новый вклад оформляется на 6 месяцев либо на 1 год без пополнения и востребования средств в течение срока действия договора. На выбор предлагается две категории накоплений: от 50 тысяч рублей и от 1 млн рублей. В зависимости от суммы депозита ставка при условии оформления договора накопительного страхования жизни «Моя гарантия» составит 8,75% и 9% соответственно.



Вклад автоматически продлевается на условиях депозита «Максимальный доход».



Сумма вклада не может превышать сумму годового взноса по НСЖ, увеличенную в 4 раза, но не более 3 000 000 рублей. При оформлении нескольких полисов НСЖ может быть оформлено не более трех вкладов, при этом сумма открытых вкладов не должна превышать 4 суммы страховой премии по всем полисам НСЖ при регулярных взносах. В случае если клиент примет решение о расторжении договора накопительного страхования до истечения срока действия вклада «Моя стратегия», ставка по вкладу снизится на 2%.