Солид Банк – участник Московского финансового форума

Форум является площадкой для обсуждения ключевых вопросов финансово-экономической политики Российской Федерации. В рамках деловой программы обсуждаются вопросы повышения конкурентоспособности экономики, реализации национальных проектов, эффективности налоговой политики, совершенствования мер государственной поддержки, развития финансовых рынков, стимулирования предпринимательской деятельности.
Результаты работы Московского финансового форума станут основой для выработки решений, необходимых для ускорения экономического развития России.