В Байкальске завершились учебно-тренировочные сборы по спортивному программированию “Discover Baikal 2019”

14 сентября 2019 года в Байкальске на горе Соболиная завершились учебно-тренировочные сборы по спортивному программированию “Discover Baikal 2019” проводимые в рамках подготовки к чемпионату мира по спортивному программированию ICPC.

В течении недели студенты из Тюмени, Москвы, Иркутска развивали свои навыки сложных алгоритмических задач, качества работы с кодом и соревновались за призовые места. Помимо прочего, студенты имели возможность помериться силами со студентами учебно-тренировочных сборов в Кыргызстане, который проходил параллельно с “Discover Baikal 2019”. Иркутяне показали себя достойно во всех дивизионах (C/D и B). И стоит отметить, что в дивизионе B, обошли московскую команду из МФТИ.

Впервые на подобных сборах принимали участие не только студенты, но и специалисты, работающие в компаниях и фрилансеры. Следующие сборы планируется провести на Байкале в 2020 году, примерно в это же время, но уже с участием международных студенческих команд.