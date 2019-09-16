Предпринимателям из Тулуна и Нижнеудинска выдано займов на сумму более 17 млн рублей

Предприниматели из Тулуна и Нижнеудинска, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых в «Фонде микрокредитования Иркутской области». Общая сумма на возобновление предпринимательской деятельности составила 17 млн 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Четыре предпринимателя из Нижнеудинска получили микрозаймы на общую сумму три млн 500 тысяч рублей и 13 предпринимателей из Тулуна - на 13 млн 750 тысяч рублей. Также по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,5% годовых микрозаймы получили два бизнесмена в Тулуне на сумму 10 млн рублей.

«Фонд микрокредитования» продолжает выдавать льготные займы предпринимателям, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Проконсультироваться по кредитованию можно в межведомственном консультационном центре в Тулуне на ул. Ленина, 79 или по телефону +7 3952 34-33-29, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.