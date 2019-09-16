Форум по зеленой инженерии открылся в Иркутской области

Форум по зеленой инженерии Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) стартовал сегодня в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. На площадке ИРНИТУ собрались представители 15 китайских и девяти российских вузов. Участие в открытии форума принял Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Ассоциация технических университетов России и Китая была учреждена 6 марта 2011 года в филиале Харбинского политехнического университета в г. Шэньчжэнь. За время своего существования АТУРК удалось привлечь около 60 элитных университетов, где обучается свыше 1,6 млн человек. При этом 21 университет вошел в 500 лучших университетов мира по версии агентства QS, а 15 вузов смогли попасть в лучшую сотню. Иркутский национальный исследовательский технический университет стал членом АТУРК в 2018 году.

- Цель ассоциации - объединить усилия ведущих технических университетов России и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, а также содействовать обмену студентов и преподавателей, развивать научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем, - отметил глава региона.

Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ, подчеркнул, что вузу выпала большая честь впервые принимать АТУРК на своей площадке.

- Мы активно работаем с вузами Китая по образовательным и исследовательским проектам. В настоящее время в нашем вузе обучается 300 граждан Китая, большая часть студентов получает образование в Байкальском институте БРИКС, который мы создали в прошлом году. Это подразделение реализует англоязычные программы по экономике, бизнесу, экологическому инжинирингу, зеленой энергетике, - рассказал Михаил Корняков.

В прошлом году ИРНИТУ стал эксклюзивным партнером Венчурного фонда Alibaba Group и получил доверенность по отбору в России стартапов, которые могут претендовать на финансовую поддержку инвесторов. В первую очередь, это касается развития технологических стартапов. Сейчас ведется работа по восьми проектам, отобранным представителями Венчурного фонда Alibaba Group.

В ходе работы форума будут предложены новые идеи по эффективному управлению отходами и возобновляемой энергетике, зеленым технологиям и системам жизнеобеспечения, геоинформационной поддержке экологического менеджмента, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.