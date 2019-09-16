Сбербанк запустил услугу «Наличные с покупкой» в сети магазинов «ВкусВилл»

Сбербанк, совместно с платежными системами Mastercard и Visa, запустил бесплатную услугу «Наличные с покупкой» в ряде магазинов сети «ВкусВилл». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или «умными часами») клиент может снять наличные на кассе магазина. Услуга доступна как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков.

По желанию клиента, кассир будет добавлять к сумме покупки сумму снятия наличности, после чего будет необходимо подтверждение операции при помощи ПИН-кода. Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т.е. клиент будет подтверждать покупку и выдачу единовременно без увеличения времени обслуживания на кассе. Получить наличными можно будет до 5 000 руб. за одну операцию при наличии денежных средств в кассе, суточный лимит на снятие по картам Сбербанка составляет 20 000 руб., для карт сторонних банков лимиты устанавливаются банком-эмитентом.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Совместно с крупнейшими платежными системами мы запускаем сервис «Наличные с покупкой» в Санкт-Петербурге и Москве. На первом этапе новая услуга будет доступна в ряде магазинов сети «ВкусВилл» как клиентам Сбербанка, так и держателям карт Mastercard и Visa других банков. В дальнейшем мы продолжим масштабирование проекта, благодаря подключению новых партнеров. Мы надеемся, что данный сервис поможет покупателям, привыкшим использовать наличные, сделать шаг к безналичным покупкам и почувствовать, насколько удобно пользоваться картой. Кроме того, новый сервис сэкономит время жителей крупных городов, ведь теперь им не нужно искать банкомат: снятие наличных можно совместить с покупкой».

Евгений Римский. управляющий директор по качеству и закупкам, «ВкусВилл»:

«Мы всегда стремимся оправдать доверие покупателей и предлагаем для их удобства новые инновационные сервисы. В партнёрстве со "Сбербанком" у нас появилась возможность предложить услугу получения наличных на кассе. Уверены, что ее удобство по достоинству оценят посетители магазинов сети "ВкусВилл". Этот сервис будет особенно полезен тем, кто не любит искать ближайший банкомат, когда нужно быстро снять небольшую сумму на повседневные расходы».

Снять наличные на кассе могут держатели карт Mastercard, Maestro и Visa, эмитированных любым банком на территории РФ, запустившим сервис «Наличные с покупкой» по своим картам, и держатели Mastercard и Maestro, эмитированных за рубежом; сервис для карт МИР находится на стадии подключения и будет реализован до конца года. Для клиентов Сбербанка сервис доступен держателям именных дебетовых карт и является бесплатным. Размер комиссии по картам других банков устанавливается банками-эмитентами.