Известный политтехнолог Алексей Ситников выступил на фестивале «Усадьба Jazz» в рамках проекта Сбербанк Премьер

Сбербанк Премьер совместно с Mastercard организовали выступление Алексея Ситникова, которое состоялось в рамках проекта Premier Stories на фестивале «Усадьба Jazz» в Сочи.

С лекцией «От мечты и цели до премьеры и успеха. Как сделать союзником собственное бессознательное», Алексей Ситников выступил перед музыкантами, продюсерами, промоутерами, специалистами PR и digital-индустрии со всей страны, которые уже в третий раз собрались на фестивале в Сочи.

Светлана Романова, руководитель Сбербанк Премьер:

«Мы не в первый раз поддерживаем уникальный фестиваль «Усадьба Jazz», который проходит в разных городах России. В этом году визитной карточкой «Сбербанк Премьер» стал проект Premier Stories, направленный на открытый диалог между теми, кто развивает культуру, музыку и другие значимые направления. Для многих, и в особенности представителей музыкальной индустрии, вдохновение является ключевым драйвером, который помогает делать шаги и не сдаваться на пути к своей премьере. Именно поэтому мы пригласили Алексей Ситникова, который, я надеюсь, вдохновил участников фестиваля на новые свершения»

Алексей Ситников, профессор, политтехнолог, доктор психологических и экономических наук:

«Наши реальные способности раскрываются только тогда, когда они действительно нужны, мечты исполняются не раньше, чем мы к этому оказываемся готовы. Стоит понимать, что по факту нам принадлежит только то, что мы сами заработали трудом, временем и знаниями. Здравый подход, упорство и труд, знания, уважение к себе и другим приведут каждого к своей собственной премьере. Собственное бессознательное при этом будет работать только на это, потому что и внутренне, и внешне все ресурсы будут сосредоточены на достижении цели».

В течение пяти дней гости фестиваля участвовали в дискуссиях с участием лидеров музыкальной индустрии, мастер-классах от Мариам Мерабовой и Ильи Лукашева, занимались йогой для музыкантов с певицей Нани Евой, HAPPY RUN c барабанщиком Сашей Машиным. На гала-концерте, который состоялся 14 сентября, выступили победители конкурса, Eilengrig Crew и Guru Groove Foundation.

Проект Premier Stories создан для открытого диалога между людьми, которые являются драйверами в развитии нашей культуры, экологии, кинематографа и других значимых сфер.