Самолет МС-21-300 прибыл на первую зарубежную выставку в Стамбул

Корпорация «Иркут» впервые представила пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 на зарубежной выставке. Лайнер прилетел на фестиваль авиации, космоса и технологий «TEKNOFEST 2019», который проводится в Стамбуле (Турция) с 17 по 22 сентября 2019 года.

В ходе перелета с аэродрома г. Жуковский (Московская область) в аэропорт Стамбула имени Ататюрка самолет МС-21-300 преодолел свыше 2400 км за 3,5 часа.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Олега Мутовина.

После приземления Василий Севастьянов заявил: «Перелет прошел в штатном режиме. Машина и ее системы хорошо показали себя в полете. Часть нашего маршрута впервые проходила над морем».

Самолет МС-21-300, представляемый на выставке в Стамбуле, оборудован двухклассным пассажирским салоном. Он примет участие в летной программе и будет открыт для посещения специалистами и потенциальными заказчиками.

Генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов заявил: «В ходе выставки мы планируем провести презентацию самолета и продемонстрировать его конкурентные преимущества потенциальным заказчикам».

Премьерный показ самолета МС-21-300 в России состоялся в августе этого года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. 27 августа 2019 г. лайнер посетили Президент России Владимир Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Справка

МС-21-300 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент растущего рынка пассажирских перевозок. Спрос в сегменте МС-21 до 2038 г. в России прогнозируется в объеме порядка 1000 самолетов, в мире – свыше 30 000 самолетов.

Самолет МС-21-300 в качестве головного исполнителя разрабатывает, испытывает и строит ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав «Объединенной авиастроительной корпорации»).

Мировая премьера самолета МС-21-300 состоялась на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который прошел в конце августа 2019 г.

Одно из ключевых конструкторских решений проекта МС-21 – самый большой в своем классе диаметр фюзеляжа – 4,06 м. Для пассажиров это обеспечивает ряд существенных преимуществ, в том числе:

- расширение личного пространства;

- увеличение свободы передвижения – возможен проход мимо тележки обслуживания;

- возможность взять больше ручной клади – объем багажных полок возрос на 20-25%.

ПАО «Корпорация «Иркут» сформировало стартовый портфель твердых заказов на 175 самолетов МС-21.

В числе первых эксплуатантов самолетов МС-21-300 – авиакомпания «Аэрофлот».

Началось изготовление первых самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам.