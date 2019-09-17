В Иркутске от гриппа планируют привить полгорода

В Иркутске обсудили проведение прививочной кампании против гриппа. На 2019 год запланировано привить от гриппа по Иркутску 396 394 человека (55,2% от общей численности населения), в том числе в рамках Национального календаря – 367 191 человек, из них: детей – 139 630 и 227 561 взрослых.

По информации заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора региона Татьяны Гавриловой, динамика заболеваемости гриппом населения Иркутска в период 2002 – 2018 года имеет тенденцию к снижению. В период подготовки к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2019-2020 года перед специалистами поставлена задача повысить уровень охвата профилактическими прививками детей, посещающих детские дошкольные учреждения, лиц старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и другое.

В ходе обсуждения вопроса предложено дать рекомендации руководителям предприятий организовать вакцинацию работников, сообщает пресс-служба мэрии.